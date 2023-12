Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Только для учащихся 10 и 11 классов с 4 по 8 февраля 2024 г. пройдет интенсив по физике и математике «Подготовка к заключительному этапу Олимпиады 2024».

Задача интенсива подготовить учащихся к успешному выступлению на заключительном этапе олимпиады.

Наши преимущества:

• системный подход и многолетний опыт работы;

• лучшие преподаватели МФТИ, специализирующиеся на олимпиаде «ФИЗТЕХ» (Киркинский А.И., Корнеев В.Т., Юдин И.С., Прохоров В.К. Бондаров М.Н., Николаев Ю.П., Агаханова Я.С., Городецкий С.Е., Нилов Ф.К. и др.);

• 5 дней интенсивных занятий по 3 часа в день по выбранному предмету;

• очный и онлайн форматы проведения занятий;

• предмет на выбор (физика или математика).

