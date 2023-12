Объявлены победители конкурса «Экстренный поиск»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве объявили имена победителей Технологического конкурса НТИ Up Great «Экстренный поиск». Он проводился МФТИ совместно с Фондом НТИ и добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».

Задача конкурса — создание недорогого технического решения на основе искусственного интеллекта, которое поможет организациям, занимающимся в РФ поиском пропавших людей, находить их с помощью беспилотных воздушных судов быстрее и эффективнее, чем это происходит сейчас.

“Технологический конкурс “Экстренный поиск” — наглядный пример того, как высокие технологии позволяют решать важную социальную задачу. Ежегодно в России теряется более 200 тысяч человек. Если участники конкурса помогут хотя бы одному из них, значит, идея оправдала себя», — прокомментировал итоги конкурса ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.

Лучшей по итогам конкурса стала команда KurAI из г. Уфы, которая в рамках финальных испытаний единственная преодолела технологический барьер. Команда получит премию в размере 100 миллионов рублей.

“Несмотря на то, что мы стали единственной командой, которая не просто перешагнула технологический барьер, а перевыполнила его преодоление, найдя с помощью собственной нейросети 89% или 16 из 18 людей, спрятанных в лесополосе, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и хотим улучшить результат до стопроцентного», — делится впечатлениями капитан команды победителей KurAI, разработчик программ компьютерного зрения, Салим Байгильдин.

Церемония награждения прошла на прошлой неделе. Победителей приветствовали руководители организаций, выступивших соорганизаторами конкурса: ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Технологические конкурсы Up Great — соревнования, направленные на преодоление технологических барьеров и поиск решений для обеспечения технологического суверенитета РФ. В 2023 году фондом НТИ были реализованы шесть таких конкурсов, в которых приняли участие 389 команд.

