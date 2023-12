МЭР РФ: ОЭЗ продолжают демонстрировать устойчивую положительную динамику

Source: MIL-OSI Russian Language News

Директор департамента регионального развития министерства экономического развития России Виталий Алтабаев рассказал об итогах деятельности особых экономических зон и оценке их эффективности в рамках презентации VII Национального рейтинга особых экономических зон совместно с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ).

«На механизм ОЭЗ распространяем все меры господдержки. Особую поддержку окажем инициативам формирования туристических кластеров в ОЭЗ, поддержим по линии нацпроекта по туризму. Активно работаем с регионами, чтобы для развития инфраструктуры применялись все возможности, включая реструктуризацию бюджетных кредитов, инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов. Недавно ввели упрощенный переход на налоговый мониторинг, позволяющий обеспечить цифровизацию бухгалтерии, сопровождение налоговой службой в режиме онлайн и ускоренное вдвое возмещение НДС», – отметил Виталий Алтабаев.

По его словам, ОЭЗ продолжают демонстрировать устойчивую положительную динамику. В этом году механизму ОЭЗ исполнилось 18 лет. Только в 2023 году в ОЭЗ пришли 177 новых резидентов, абсолютный рекорд за все годы – это на 36 больше, чем в 2022 г. и на 20 больше, чем в 2021 г. В этом году удвоили годовые показатели частных инвестиций – за 3 квартала 339 млрд рублей, когда за весь прошлый год было 197 млрд рублей, а за 2021 год 150 млрд рублей. На текущий момент свыше 1 трлн рублей частных инвестиций осуществлено, планируется еще не менее 5 трлн. рублей. Создано более 66 тысяч рабочих мест в ОЭЗ. Мультипликативный вклад ОЭЗ в ВВП за прошлый год оценивается в 888 млрд рублей. Важно, что по итогу 2022 года государство окупило все понесенные расходы на ОЭЗ и сегодня накопленный положительный эффект для бюджета оценивается в более чем 55 млрд рублей.

Также он сообщил, что в августе парламент внес по инициативе Минэкономразвития РФ комплекс поправок в Закон об ОЭЗ. «Оптимизируем систему управления, ускоряем получение статуса резидента, расширили стабилизационную оговорку – теперь это не только налоги, но и регуляторика. Повышаем ответственность бизнеса за реальное достижение заявленных планов. Ввели возможность одностороннего расторжения и выкуп земли только после выполнения условий инвестиционного соглашения. Впервые компенсировали регионам затраты на инфраструктуру. Все регионы призываем активнее участвовать», – подчеркнул Виталий Алтабаев.

В 2023 году в рейтинг инвестиционной привлекательности вошли 32 ОЭЗ из 26 регионов России. Впервые в рейтинг вошли 4 особые экономические зоны – «Стабна» Смоленской области, «Иваново», «Оренбуржье» и «Новгородская».

«Действительно, в этом году наш рейтинг расширился. И новыми особыми экономическими зонами, и новыми регионами: Смоленской, Ивановской, Оренбургской и Новгородской областями, что говорит о его востребованности не только среди инвесторов, но и ОЭЗ, – прокомментировал директор АКИТ РФ Михаил Лабудин. – Методика, разработанная экспертами Ассоциации при поддержке Минэкономразвития России, включает в себя 7 блоков, состоящие из 33 частных показателей, которые в полной мере оценивают реализацию проектов на территориях с преференциальным режимом. За 7 лет проведения рейтинга мы можем отметить динамику в части оперативности ответа УК инвесторам с 8 дней до суток. Немаловажно и подчеркнуть динамику показателей по глобальным экономическим вызовам – это наличие нефинансовой отчетности ОЭЗ, стратегии цифровой трансформации инфраструктурной площадки и соглашения об осуществлении деятельности в промышленном кластере».

Лидерами ОЭЗ технико-внедренческого типа стали «Технополис «Москва» (1 место), «Дубна» Московской области (2 место) и «Иннополис» Республика Татарстан (3 место). Среди ОЭЗ промышленно-производственного типа – «Алабуга» Республики Татарстан (1 место), «Липецк» (2 место) и «Ульяновск» (3 место). Наиболее динамично развивающаяся ОЭЗ – «Калуга», рост в 2023 году на 5 позиций.

Лучшая ОЭЗ в категории «Импортозамещение»– «Алга» Республики Башкортостан, наилучший показатель среди регионов по количеству промышленных кластеров.

«Создание особых экономических зон решает одну из главных задач государства – привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Благоустроенная инфраструктура, комфортная общественная среда, минимизация административных барьеров, меры поддержки государства, возможность подбора дефицитных кадров, все это является ключевыми факторами, привлекающие инвесторов в ОЭЗ «Технополис Москва». Объем осуществленных инвестиций в особой экономической зоне столицы в 2022 году составил около 32 млрд рублей – это одна из лидерских позиций по данному показателю среди особых экономических зон страны. Своей миссией считаем обеспечение роста промышленности Москвы и активное содействие в достижения технологического суверенитета», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

