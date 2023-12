МФТИ первый в рейтинге вузов-участников федеральной программы «Приоритет 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт

Проректор по стратегии и новым проектам Григорий Андрущак сегодня на ректорате представил результаты защиты реализации проектов в рамках программы «Приоритет 2030». МФТИ, по оценке экспертного совета программы, занял первое место в треке «Исследовательское лидерство», сохранив свою позицию в первой группе. Все запланированные показатели на 2023 год Физтех выполнил в полном объеме.

Вместе с этим на 2024 год запланировано сокращение «базовой» части гранта, что отразится на финансировании новых проектов.

Также на ректорате выступил проректор по научной работе Виталий Баган, который представил результаты поисковых и фундаментальных исследований в МФТИ. В настоящее время на Физтехе реализуется более 200 проектов, в которых задействованы более 1000 научных и инженерных сотрудников. Виталий Баган отметил, что бюджет на поисковые и фундаментальные исследования вырос в два раза по сравнению с 2019 годом.

Одним из проектов развития цифровых сервисов МФТИ является реализация управленческих дашбордов, которые сегодня представил начальник управления информационных технологий Руслан Пирогов. Анонсированная витрина цифровых сервисов руководителя позволяет в режиме реального времени визуализировать агрегированные из различных информационных систем данные по широкому спектру направлений деятельности университета.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подчеркнул, что наряду с вводом новых сервисов необходимо планомерно автоматизировать процессы, которые сегодня требуют «бумажного» оформления. «Я не против новых сервисов. Но давайте мы доведем автоматизацию существующих процессов до логического завершения, чтобы они полностью проходили без “бумаги”. И это, мне кажется, действительно сразу повысит эффективность работы всей системы в целом», — отметил Дмитрий Ливанов.

