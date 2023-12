Молодые ученые ГУУ приняли участие в Выездной школе студентов и аспирантов

Source: MIL-OSI Russian Language News

15-17 декабря 2023 года в Подмосковье прошла выездная школа для студентов и аспирантов, занимающихся научными исследованиями, их популяризацией и продвижением.

Мероприятие, организованное в рамках Десятилетии науки и технологий, собрало на своей площадке 250 молодых ученых из ведущих университетов столицы. От ГУУ в нем приняли участие аспирант первого года обучения Дмитрий Рогов и студентка второго курса бакалавриата Варвара Черкасова.

Образовательную программу школы открыла начальник управления развития научной деятельности Департамента образования и науки города Москвы Елена Павличева. Она рассказала о возможностях, которые сегодня открываются перед молодыми исследователями, связавшими свою жизнь с наукой. В их числе – премия Правительства Москвы молодым ученым, гранты Российского научного фонда, участие в Конгрессе молодых ученых, фестивале «НАУКА 0+» и проектах Корпоративного университета московского образования.

О Десятилетии науки и технологий студентам и аспирантам рассказал Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Гусев. Он познакомил участников школы с возможностями и главными задачами Десятилетия, представил перспективные инициативы и проекты, направленные на решение этих задач.

Профессор РАН Тимофей Нестик провел деловую игру на тему «Теория и практика переговоров», на которой молодые ученые отработали навыки презентации и коммуникации.

В течение трех дней участники посещали лекции, мастер-классы и научно-образовательные интенсивы от ведущих ученых, представителей бизнеса и популяризаторов науки. На выездной школе студенты и аспиранты обсудили роль Студенческого научного общества и Совета молодых ученых в подготовке научных и педагогических кадров, особенности научной коммуникации, стратегии управления научными лабораториями.

В свободное от занятий время ребята знакомились, обменивались идеями, знаниями и опытом. Выездная школа студентов и аспирантов стала отличной площадкой для межуниверситетского нетворкинга и создания молодежных научных коллабораций.

Выездная школа студентов и аспирантов прошла в рамках проекта «Формирование сообщества молодых ученых города Москвы», который стартовал в 2023 году. Проект организует Департамент образования и науки Москвы при участии Корпоративного университета московского образования, МГУ имени М.В. Ломоносова, РАН и других организаций.

