МКБ представил новые категории кешбэка на 2024 год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Московский кредитный банк (МКБ) представил новые категории повышенного начисления кешбэка в программе лояльности «МКБ Бонус» на первый квартал следующего года. Они уже доступны клиентам банка к выбору и будут действовать с 1 января по 31 марта 2024 года.

Чтобы получить повышенный кешбэк с покупок, которые не относятся к повышенным категориям, клиентам нужно выбрать «1% на все покупки». За покупки в магазинах «ВкусВилл» клиентам также начислят бонусные баллы.

В дни праздников МКБ компенсирует траты повышенным кешбэком в категории «Развлечения», которая включает в себя покупку билетов в кино, театры, музеи, зоопарки, выставки, оплату подписок на видеоигры и принадлежностей для них.

Автолюбители смогут получить кешбэк 2% за оплату товаров и услуг на АЗС. Кроме того, банк начислит повышенные баллы в категории «Такси и каршеринг», ведь возвращаясь с праздника, удобнее добираться именно на таком виде транспорта.

В категории «Красота» МКБ компенсирует клиентам траты в магазинах косметики и парфюмерии, салонах красоты, барбершопах и SPA.

МКБ также позаботился о тех, кто собирается в отпуск: можно получить баллы в категории «МКБ Travel». Повышенный кешбэк действует за покупку авиа и ж/д билетов, бронирование отелей, а также приобретение билетов на автобусы и аренду авто. Кроме того, МКБ компенсирует покупки в ресторанах быстрого питания в категории «Фастфуд».

Премиальные клиенты смогут компенсировать траты повышенным кешбэком за посещение кафе, баров и ресторанов. Держатели карты «Мудрость» традиционно получат увеличенный кешбэк в категории «Аптеки».

«МКБ Бонус» позволяет держателям карт МКБ возвращать кешбэк баллами с ежедневных покупок. Раз в квартал клиенты могут выбрать несколько категорий, за покупки в которых банк начисляет до 7% баллами от суммы в чеке. Величина начисляемого процента зависит от уровня клиента в «МКБ Бонус». Клиент может возмещать их по ставке 1 балл = 1 рубль. Управлять категориями и баллами можно через мобильное приложение или интернет-банк «МКБ Онлайн».

Подробная информация опубликована в мобильном приложении и на сайте МКБ. Актуальные новости— в официальном телеграм-канале МКБ.

