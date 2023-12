Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

18 декабря ректор Московского государственного университета академик Виктор Садовничий и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве. Мероприятие состоялось в Зале заседаний Ученого совета Интеллектуального центра – Фундаментальной библиотеки Московского университета.

Соглашение направлено на развитие и популяризации хоккея и всех его разновидностей на территории России, совершенствование и актуализацию образовательных программ и повышение квалификации специалистов в области хоккея. В целях реализации соглашения стороны планируют обмен опытом и информационное сотрудничество, развитие совместных инновационно-технологических проектов и проведение научно-исследовательских работ.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет популяризация и развитие студенческого хоккея в МГУ. Также предусмотрено и развитие добровольческой деятельности – вовлечение студентов университета в организацию спортивных мероприятий ФХР.

Площадкой для реализации соглашения станет и научно-технологическая долина Московского университета – инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьёвы горы».

Виктор Садовничий, ректор МГУ:

«В Московском университете хоккей является одним из самых любимых видов спорта. У нас хорошая хоккейная команда. Не случайно даже день рождения университета приходится на январь – пожалуй, самый хоккейный месяц в году, когда гонять шайбу можно даже на льду под открытым небом. Студенты Московского университета и сами активно занимаются хоккеем, и болеют за наши хоккейные сборные и клубы. У нас идут сотрудничество с разными факультетами. Используя новейшие научные достижения, ученые МГУ активно помогают отечественному хоккею. Например, на факультете психологии ведется исследование механизмов и скоростных характеристик реакции спортсменов-хоккеистов с использованием стендов виртуальной реальности. В аэродинамических трубах НИИ механики МГУ продували костюмы для спортсменов-олимпийцев и макеты спортивных сооружений».

Владислав Третьяк, президент ФХР:

«Для нас большая честь находиться в зале ученого совета Московского государственного университета – одного из старейших классических университетов России и мира, признанного центра науки и культуры.

Богатая научная школа и невероятный научный потенциал университета позволят нашему спорту выйти на новый уровень. Уверен, впереди нас ждут научные исследования, построенные на актуальных потребностях нашего вида спорта, и обучение специалистов по передовым методикам.

В МГУ большое внимание уделено развитию волонтёрского движения, активно развивается студенческий спорт, в том числе есть университетская хоккейная команда. Я надеюсь, что в обозримом будущем у нее появится собственный стадион, потому что команде нужен дом.

В этом месяце мне довелось посетить Дальний Восток, где прошел международный студенческий фестиваль с участием команд из России и Китая. Я уверен, что за студенческим спортом будущее и что хоккейная команда МГУ значительно способствует повышению интереса к нашему виду спорта среди студентов.

Хочу выразить сердечную благодарность коллективу МГУ и лично Виктору Антоновичу Садовничему. Желаю нашему общему делу успеха, а нам всем – достижения поставленных целей».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI