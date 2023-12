Математики – сильнейшие теннисисты НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В соревнованиях по настольному теннису в зачёт Спартакиады НГУ приняли участие пятьдесят спортсменов – представители 10 факультетов, институтов и СУНЦ. Игры проходили в два этапа – групповой и финальный отдельно среди юношей и девушек.

Призеры в личном зачете:

1 место – Полина Алексеева и Юрий Ефременко (ММФ)

2 место – Мария Токарева (ММФ) и Максим Багин (ФЕН)

3 место – Олеся Давыдова (ГИ) и Тимур Еникеев (ММФ)

В общем зачете с большим отрывом лидировала команда Механико-математического факультета: Полина Алексеева, Юрий Ефременко и Тимур Еникеев. На втором месте Факультет естественных наук: Максим Багин, Анастасия Сивакова и Жавлон Хамидов. Третьими стали студенты Физического факультета: Александра Гребенщикова, Сергей Орёл и Игорь Лотов.

Также прошел турнир по настольному теннису среди преподавателей кафедры физвоспитания и сотрудников УСОЦ. По результатам очень упорной борьбы победителями стали: Виктор Тишкевич, Антон Мамеков и Сергей Евтушенко среди мужчин и Анастасия Тришкина среди женщин.

Поздравляем призеров с прекрасными победами и благодарим Дмитрия Троценко за

организацию турнира, а всех участников за захватывающие сражения за теннисным столом.

Фото с соревнований можно посмотреть по ссылке ниже:

https://disk.yandex.ru/d/5117uF2Glbnxjg

Результаты на странице: https://vk.com/sport_nsu

