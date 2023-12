«Знание.Премия»: голосуем за олимпиаду Open Doors!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Международная олимпиада Ассоциации «Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и аспирантуры Open Doors вошла в шорт-лист Премии Российского общества «Знание». Голосование за лучший просветительский проект проводится в социальной сети «ВКонтакте» и открыто для всех.

Олимпиада Open Doors призвана продвигать российское образование за рубежом и привлекать талантливую иностранную молодежь для российских университетов, в том числе для МФТИ. Благодаря проекту 3 миллиона человек из 200 стран мира узнали о российских ученых, научных проектах, университетах, культуре и городах.

За годы проведения Олимпиады в интеллектуальных соревнованиях приняли участие 350 тысяч человек по 14 широким профилям для поступления в магистратуру и аспирантуру российских вузов. Пять тысяч победителей и призеров получили квоту Правительства РФ на обучение.

Ваш голос важен, поддержите Open Doors! Как это сделать:

1) Перейдите по ссылке: https://vk.com/app51470536

2) Выберите номинацию «За вклад в просвещение в сфере Международные отношения»

3) Пролистайте до раздела «Проект», вы увидите логотип Open Doors, кликните на кнопку «Участвовать в голосовании»

4) Кликните на логотип Open Doors и нажмите кнопку «Проголосовать».

5) Голос засчитывается после того, как кнопка «Проголосовать» деактивируется и появляется надпись «Голос отдан».

