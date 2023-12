Елена Вавилова: «У нас была цель стать профессионалами»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Елена Вавилова на выступлении в СПбГАСУ

В актовом зале СПбГАСУ 15 декабря состоялась встреча с российской разведчицей-нелегалом, полковником Службы внешней разведки России в отставке Еленой Вавиловой.

Сейчас она работает в ПАО «Норильский никель». Елена Станиславовна рассказала о профессиональном пути, а также поделилась советами по эффективному взаимодействию с людьми. Послушать лекцию пришли не только студенты, преподаватели и сотрудники нашего университета, но и гости из других учебных заведений. Встреча собрала полный зал.

Елена Вавилова, отучившись на историческом факультете Томского государственного университета, начала подготовку к работе в качестве разведчика-нелегала совместно со своим мужем Андреем Безруковым. Их отобрали для этой миссии ещё во время учёбы. Она отметила, что кандидатов для разведки в качестве нелегала обычно выбирают среди студентов. Во время подготовки они изучили английский и французский языки, культуру и манеру поведения жителей Франции, Канады и США. Получив нужные знания и навыки для разведки, они сменили имена на Трэйси Ли Энн и Дональд Ховард Хитфилд. Родителям сказали, что уехали работать переводчиками по приглашению в другую страну. Тогда и начался их интересный и опасный путь в этой необычной профессии.

Сначала они жили в Канаде, потом во Франции и последние десять лет в США. За 23 года жизни под другими именами и фамилиями они ни разу не сказали друг другу ни слова по-русски. Всегда с осторожностью относились ко всем своим действиям, продумывали каждый шаг. За этот период у них родились и выросли дети, которые не знали, что их родители живут не своей жизнью. «Надо было стать обычной семьёй», – отметила Елена Вавилова.

Переехав, они начали жизнь с нуля: разыграли свою первую встречу, поженились, искали работу, заново получали образование. Кроме этого, им надо было войти в круги, в которых можно было бы получить нужную информацию. «Важно выстроить доверительные отношения, чтобы человек сам хотел чем-то поделиться», – отметила выступающая. В 2010 г. Трэйси Ли Энн и Дональда Ховарда Хитфилда арестовали в Бостоне, когда они праздновали день рождения младшего сына. Это не было их профессиональной ошибкой, а стало следствие предательства. История закончилась благополучно: они, как и другие коллеги, вернулись в Россию в рамках двустороннего обмена.

Елена Вавилова отметила, что российская разведка не работает во вред, не занимается диверсионной деятельностью: она нужна только как защитная функция. Жизнь в качестве разведчика-нелегала, по слова Елены Станиславовны, помогла понять: важными качествами для налаживания полезных связей в процессе общения являются постоянный контакт с людьми, гибкость и в то же время твёрдость характера, внимание к деталям, готовность к работе в условиях неопределённости, креативность, аналитическая работа и соблюдение правил. Она посоветовала методы для углубления отношений – это оказать помощь или поддержку человеку, открыть себя другому, создать позитивную атмосферу, расширить сферу взаимодействия, разговорить собеседника.

Послушать лекцию пришли даже обучающиеся других вузов. Пётр Манов, студент четвёртого курса экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, рассказал: «От знакомой я узнал, что можно посетить такую встречу. Меня заинтересовали и тема выступления, и сам выступающий – бывшая разведчица-нелегал. Лекция понравилась тем, что удалось услышать интересную историю жизни человека с очень необычной профессией, а также рекомендации, как эффективнее взаимодействовать с людьми на основе навыков разведчика, которые можно использовать в обычной жизни».

