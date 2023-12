Доходность растет! МКБ повысил ставки по вкладам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

МКБ (Московский кредитный банк) увеличил ставки по линейке рублевых и юаневых вкладов. Новые условия начинают действовать с сегодняшнего дня.

Так, открывая вклад «МКБ. Преимущество+» на срок 3 или 6 месяцев и сумму до 1 млн рублей можно получить доходность 18,5% годовых.

Вклады открываются дистанционно через платформу «Финуслуги» Московской биржи.

Выросли ставки по вкладу «МКБ. Перспектива». В частности, максимальная доходность при размещении суммы до 1,5 млн рублей на 3 или 6 месяцев достигла 16,5% годовых при условии выплаты процентов в конце срока и ежемесячных тратах по картам МКБ на сумму не менее 10 тысяч рублей.

Кроме того, открывая вклад «МКБ. Новогоднее настроение» на платформе «Финуслуги» или в «МКБ Онлайн» можно получить 16% годовых при размещении до 3 млн рублей на полгода.

«Вклады на сегодняшний день – один из наиболее востребованных финансовых инструментов в связи с ростом ключевой ставки Банка России. Мы стараемся предлагать своим клиентам наиболее удобные продукты, отвечающие их запросам и позволяющие эффективно распоряжаться своими денежными средствами», – рассказала начальник управления депозитных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

А еще МКБ продлевает возможность разместить на накопительном счете до 3 млн рублей до 29 февраля 2024 года и повышает ставку – максимально можно будет получить до 15% годовых.

Доходность по накопительному счету составит 11,5% годовых (11,75% для клиентов премиум), если тратить по картам МКБ от 10 тысяч рублей в месяц. А если получаете зарплату на карту МКБ, то – 11,75% годовых и 12% для премиум.

Если же тратить по картам МКБ от 100 тысяч рублей в месяц, то доходность составит 14,5% годовых (14,75% для клиентов премиум). В этом случае доходность для получающих зарплату на карту МКБ клиентов составит 14,75% (15% для премиум).

«На накопительном счете средства наших клиентов приносят им дополнительный доход. Кроме того, ими можно воспользоваться в любой момент или пополнить счет на нужную сумму. Этот финансовый инструмент востребован у наших клиентов, поэтому мы улучшили по нему условия и продлили срок получения повышенного дохода», – отметила директор департамента карточного бизнеса и лояльности МКБ Татьяна Курзякова.

Подробная информация об условиях по депозитам и другим продуктам банка — в мобильном приложении и на сайте МКБ. Актуальные новости— в официальном телеграм-канале МКБ.

