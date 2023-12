Декабрьский номер газеты «За строительные кадры»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Скачать декабрьский номер

Стала доступна электронная версия новогоднего номера газеты «За строительные кадры». В свежем выпуске читайте:

Колонка главных событий в СПбГАСУ

Подводим итоги года, акцентируя внимание на самых громких достижениях преподавателей, студентов и выпускников на международном, всероссийском и региональном уровнях.

Расписание в режиме онлайн

Старший преподаватель кафедры информатики Михаил Тимохин рассказывает о преимуществах веб-версии расписания и о том, как посредством информационных технологий можно ускорить процессы, настроить истории, произвести расчёты, тем самым улучшив аналитику данных и повысив качество образовательного процесса.

Успехи студентов в Иннополисе

Две студенческие команды кафедры информационных систем и технологий СПбГАСУ приняли участие в хакатоне INNOGLOBALHACK, прошедшем в Иннополисе. Одна из команд заняла пятое место, а другая удостоилась специального приза – приглашения на зимнюю школу от Иннополиса. Все подробности – в нашем материале.

Научной школе при СПбГАСУ – 25 лет!

Основатель, профессор Анатолий Асаул рассказал о достижениях научной школы, международном признании и пояснил, почему сейчас ей необходима перезагрузка: смена лидера и ребрендинг.

ВКР на премию Правительства Санкт-Петербурга

Выпускницы строительного факультета СПбГАСУ Ксения Молчанова и Светлана Осокина выполняли ВКР в рамках конкурса дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и стали его лауреатами. Они рассказывают, чем полезен такой опыт.

Новый уровень «Не Мооdle опроса»

Квиз-игра «Не Мооdle опрос», отметив в этом сезоне год своего существования, переходит на новый уровень – межвузовский. Выясняем у организаторов, почему этот проект Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич» набирает популярность и расширяет свои границы.

Печатную версию газеты «За строительные кадры» ожидайте в конце декабря.

