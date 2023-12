Главные награды Московского университета. Итоги 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

18 декабря 2023 года ректор МГУ академик В.А. Садовничий провел заседание Ученого совета МГУ.

Решением Ученого совета премия имени М.В. Ломоносова за научные работы I степени присуждена:

доктору биологических наук, член-корр. РАН, профессору кафедры биохимии биологического факультета ГУСЕВУ Николаю Борисовичу за цикл работ «Большой мир малых белков теплового шока»

за цикл работ «Большой мир малых белков теплового шока» доктору технических наук, ведущему научному сотруднику Научно-исследовательского вычислительного центра ЛУКАШЕВИЧ Наталье Валентиновне за цикл работ «Методы создания систем искусственного интеллекта для анализа текстов на русском языке»

Премия имени М.В. Ломоносова за научные работы II степени присуждена доктору химических наук, профессору, главному научному сотруднику кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химического факультета ПЕРМИНОВОЙ Ирине Васильевне за цикл работ «Экоадаптивная химия гуминовых веществ: от молекулярных сигнатур Антропоцена до экоадаптивных технологий жизнеобеспечения».

Премия имени И.И. Шувалова за научную деятельность I степени присуждена доктору химических наук, доценту кафедры химии нефти и органического катализа химического факультета АКОПЯНУ Аргаму Виликовичу за докторскую диссертацию «Окислительное обессеривание углеводородного сырья в присутствии новых молибден- и вольфрамсодержащих гетерогенных катализаторов».

Премия имени И.И. Шувалова за научную деятельность II степени присуждена:

доктору физико-математических наук, профессору кафедры высшей алгебры механико-математического факультета ГОРДИЕНКО Алексею Сергеевичу за докторскую диссертацию «(Ко)модульные алгебры и их обобщения»

за докторскую диссертацию «(Ко)модульные алгебры и их обобщения» доктору физико-математических наук, профессору кафедры оптики, спектроскопии и физики наносистем физического факультета СТРЕМОУХОВУ Сергею Юрьевичу за докторскую диссертацию «Механизмы генерации произвольно поляризованного излучения в интенсивных лазерных полях»

Решением Ученого совета МГУ премии имени М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность присуждены:

профессору, заведующему кафедрой химического факультета ДУНАЕВУ Сергею Федоровичу

профессору механико-математического факультета СМИРНОВУ Николаю Николаевичу

профессору, заведующему кафедрой факультета политологии ШЕСТОПАЛ Елене Борисовне

доценту факультета журналистики ШТУДИНЕР Михаилу Абрамовичу

доценту физического факультета ЗАЙЦЕВУ Владимиру Борисовичу

доценту механико-математического факультета АЛЕКСАНДРОВОЙ Ольге Владимировне

