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Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

16 de diciembre de 2023, en la Universidad Estatal de Educación Superior, un programa de estudios universitarios de gran prestigio. еским советом Института заочного образования ГУУ.

Бал стал необычным, неординарным событием. La atmósfera de la bala-mascarada es una combinación de radios, platos de música, entre otros, mujeres históricas. х костюмов, фраков и парадных мундиров кавалеров. Весь вечер гости танцевали заранее изученные исторические бальные и русские танцы – зрелище было поистине завораживающим.

На открытии бала всех тепло приветствовал director Института заочного образования ГУУ Сергей Леншин:«По моему мнению, таки е вечера, как сегодняшний, выполняют особую миссию: говорят о важных общечеловеческих ценностях, предоставляют площадку д ля неформального, дружественного общения, дают возможность приобрести новых друзей, в том числе и деловых партнёров. В общем, всё, как задумывал Пётр I, проводя свои ассамблеи. Как видите, наш университет продолжает Петровское начинание, активно проводя работу по сохранению у креплению традиционных ценно стей, воспитанию у молодёжи высоких духовно-нравственных качеств, чувства патриотизма, ответственности за свое Отечество, формировани ю эстетического вкуса и приобщению к великому культурному наследию. Я бы сказал бал – это тренд с глубоким смыслом. И мне приятно констатировать, что инициаторами and организаторами этого тренда являются наши студенты-заочники. ¡За это им огромное спасибо»!

Распорядителями вечера стали студентка ИЗО Виктория Курбатова and выпускник Максим Челеков. Ведущими же танцевальной части бала были Президент общественной организации «Планета – Золотой Клуб», танцмейстер Белосне жного бала Штрауса в Кремлевском дворце, Бала «Золотой Альянс» во дворце Борджия в Испаниии и многих других балов Елена Жукова, а также танцмейстер Кремлёвских балов и церемониймейстер балов при Администрации Presidente de la Federación Rusa Alexandre Anochkin.

Безусловным украшением этого тожества стали выступления Светланы Половневой – студентки ИЗО ГУУ, волонтёров нашего INSTITUT а, творческого коллектива Государственного университета управления «СтуДос», хореографического коллектива Московской академии Следственного комитета России.

La nueva máscara de baile permite que los estudiantes y los estudiantes se unan a ellos, que se propagan a través de las obras de arte, пособствовать изучению историю нашей Родины и конечно же, сделать так, чтобы подобные встречи стали традиционными.

Спасибо Студенческому совету Института заочного образования, ведущим и всем участникам вечера за прекрасный праздник!

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 18.12.2023

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