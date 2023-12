Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Первый проректор СПбГАСУ Светлана Головина и директор программ по развитию взаимодействия с образовательными и научными организациями «Нанософт развитие» Олег Егорычев

В СПбГАСУ прошли партнёрские дни компаний «Нанософт Разработка» и «CSoft». В течение двух дней разработчики отечественного программного обеспечения изучали учебно-методические материалы, общались с преподавателями на кафедрах и читали лекции студентам.

Партнёрские дни были организованы в соответствии с дорожной картой обучения российским технологиям информационного моделирования, сформированной в ноябре 2023 г. СПбГАСУ и «Нанософт Разработка». Согласно этому документу, университет намерен заместить обучающие программные комплексы зарубежных производителей отечественными решениями и разработать соответствующее методическое сопровождение. Проект реализуется в рамках исполнения решений Правительства Российской Федерации о полной замене зарубежного ПО на российское.

Приветствуя участников, первый проректор СПбГАСУ Светлана Головина отметила практическую значимость проводимой совместной работы и выразила уверенность в успешном решении всех поставленных задач.

Олег Егорычев, директор программ по развитию взаимодействия с образовательными и научными организациями «Нанософт Разработка», полагает, что преподавателям и студентам необходимо предоставить все имеющиеся инструменты для реализации их идей, подсказать новые направления развития, познакомить с методиками. Поэтому так важно поддерживать контакты участников реализации основных и дополнительных образовательных программ с вендорами, обмениваться опытом по формированию цифровых профессиональных компетенций.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI