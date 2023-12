В ГУУ завершился Акселератор «Технологии Будущего»

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 декабря 2023 года в Точке кипения ГУУ состоялся ДемоДень Акселерационной программы «Технологии Будущего», на котором 11 команд представили свои проекты перед экспертным жюри.

ДемоДень стал финалом стартовавшего в сентябре Акселератора, проходившего по направлениям: Цифровые технологии и информационные системы; Новые материалы, оборудование и производственные технологии; Медицина и технологии здоровьесбережения.

Представляем все проекты со ссылками:

1. «Арома Игрушка»

2. «Поиск свободного машиноместа»

3. «Свет»

4. «Международный Телепорт»

5. MedSpot

6. «Образовательная платформа HisPatRus»

7. Chameleon

8. «Тепло Рядом»

9. «Технологии против онкологии»

10. «i-Болит»

11. Entra

Проекты оценивала представительная экспертная комиссия:

1. Брюханов Д.Ю. — проректор ГУУ;

2. Халимон Е.А. — руководитель Акселерационной программы «Технологии Будущего»;

3. Волков И.А. — генеральный директор ООО «ТЕН Групп»;

4. Корольков Е.Н. — заместитель генерального директора ООО «Меди Сайн»;

5. Гусева М.Н. — генеральный директор ООО «Акколада»;

6. Гусеинов М.М. — эксперт Московского инновационного кластера (МИК);

7. Кликун С.А. — бизнес-трекер Стартап-студии «Открытые инновации»;

8. Рогов Д.О. — директор Бизнес инкубатора ГУУ.

По итогам защиты участники команд получили рекомендации по дальнейшей проработке проектов, возможность дальнейших экспертных консультаций, прохождения практик на базе организаций-партнеров, трудоустройства, а также возможность разработки и создания прототипов на базе технопарка «ТЕН Групп».

Все участники получили сертификаты об успешном прохождении акселератора и подарки от ГУУ и партнёров.

