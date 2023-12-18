В ГУУ завершился Акселератор «Технологии Будущего»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
14 декабря 2023 года в Точке кипения ГУУ состоялся ДемоДень Акселерационной программы «Технологии Будущего», на котором 11 команд представили свои проекты перед экспертным жюри.
ДемоДень стал финалом стартовавшего в сентябре Акселератора, проходившего по направлениям: Цифровые технологии и информационные системы; Новые материалы, оборудование и производственные технологии; Медицина и технологии здоровьесбережения.
Представляем все проекты со ссылками:
1. «Арома Игрушка»
2. «Поиск свободного машиноместа»
3. «Свет»
4. «Международный Телепорт»
5. MedSpot
6. «Образовательная платформа HisPatRus»
7. Chameleon
8. «Тепло Рядом»
9. «Технологии против онкологии»
10. «i-Болит»
11. Entra
Проекты оценивала представительная экспертная комиссия:
1. Брюханов Д.Ю. — проректор ГУУ;
2. Халимон Е.А. — руководитель Акселерационной программы «Технологии Будущего»;
3. Волков И.А. — генеральный директор ООО «ТЕН Групп»;
4. Корольков Е.Н. — заместитель генерального директора ООО «Меди Сайн»;
5. Гусева М.Н. — генеральный директор ООО «Акколада»;
6. Гусеинов М.М. — эксперт Московского инновационного кластера (МИК);
7. Кликун С.А. — бизнес-трекер Стартап-студии «Открытые инновации»;
8. Рогов Д.О. — директор Бизнес инкубатора ГУУ.
По итогам защиты участники команд получили рекомендации по дальнейшей проработке проектов, возможность дальнейших экспертных консультаций, прохождения практик на базе организаций-партнеров, трудоустройства, а также возможность разработки и создания прототипов на базе технопарка «ТЕН Групп».
Все участники получили сертификаты об успешном прохождении акселератора и подарки от ГУУ и партнёров.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 18.12.2023
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