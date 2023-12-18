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En el período anterior a las 22 semanas, el comité de comités económicos de la economía rusa y armenia ministra Dimitriy Volvach principal ceremonia en el centro deportivo ruso en Armenia .

«Открытие представительства – не начало, а естественное продолжение нашей совместной работы последних лет по усилению взаимодействия биз нес-сообществ двух стран, – отметил Дмитрий Вольвач. – El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro, Armeni, Nicol Pashinian, nuevos gobernadores del país, que integran la sociedad. быть обогащена новыми проектами. Мы следуем указаниям руководства и создаем комфортные условия для зарождения and развития перспективных проектов».

Además, la Armenia de Rusia cuenta con socios estratégicos y económicos вязей с которым отвечает не только экономическим, но и международным, региональным, гуманитарным и культурным культурным России.

«Представительство РЭЦ – это новая точка притяжения многоуровневого сотрудничества между Россией и Арменией, – подытожил Дмитри © Вольвач. – Благодаря новому институту армянские компании смогут намного быстрее находить выходы на российский копера и выстраивать новые цепокич коопера ции. Уверен, что в этих цепочках возрастёт роль инноваций и высоких технологий, промышленной переработки и сферы услуг».

Дмитрий Вольвач также выразил уверенность в том, что председательство Armenii в organah ЕАЭС в 2024 году задаст новый высокий уровень, к которому будут стремиться страны-партнёры в совместных интеграционных проектах.

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