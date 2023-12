Владимир Ильичев: Россия и Китай планируют совместные инвестпроекты в области устойчивого, «зеленого» и низкоуглеродного развития

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Пекине состоялось 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Заседание прошло под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко и заместителя Премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и промышленной сфере, в сфере атомной энергетики и космоса, транспорта и таможни, сельского хозяйства и строительства, финансов и науки, спутниковой навигации и охраны окружающей среды, связи и информационных технологий.

Заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев, возглавляющий рабочий секретариат российской части комиссии, подвел итоги торгово-экономической повестки российско-китайского сотрудничества за 2023 год и рассказал о перспективных направлениях двустороннего взаимодействия на предстоящий 2024 год.

«Китай – главный торговый партнер России. За одиннадцать месяцев 2023 года двусторонний товарооборот вырос на 23 %, достигнув 201 млрд долл. Досрочно и с «запасом» выполнено поручение Президента России и Председателя КНР по наращиванию российско-китайской торговли товарами и услугами до 200 млрд долл. в 2024 году», – отметил Владимир Ильичев.

Накопленный объем прямых инвестиций из Китая в Россию за первый квартал 2023 года, по его словам, увеличился на 40% в годовом выражении. Российские инвестиции в Китай увеличились на 18%. Благодаря совместным усилиям в рамках Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству реализуется 83 крупнейших проекта на сумму около 200 млрд долл. в самых разных отраслях – газохимии, добыче, АПК, автомобилестроении, производстве бытовой техники, строительстве транспортной и логистической инфраструктуры и в других сферах.

«В 2024 году мы рассчитываем расширить сферы сотрудничества и запустить совместные инвестиционные проекты в новых приоритетных сферах, таких как «сквозные» технологии, «зеленое» развитие и новые источники энергии, судостроение и т.д. Планируем, что в ближайшие годы в портфеле межправкомиссии будет более 100 различных проектов», – подчеркнул Владимир Ильичев.

В числе ключевых направлений сотрудничества на предстоявший год замминистра назвал продолжение совместной работы по модернизации межправсоглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, развитие инвестиционного сотрудничества, а также продолжение работы в рамках двустороннего механизма по выявлению барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Механизм успешно функционирует на протяжении 7 лет и дает конкретные практические результаты в сферах сельского хозяйства, транспорта, финансов, сертификации и оказании адресной помощи компаниям двух стран.

В планах России и Китая также реализация потенциала двустороннего взаимодействия в области устойчивого развития. В настоящий момент регионы двух стран ведут активный диалог по вопросам климата. Согласован и готовится к подписанию Меморандум по вопросам «зеленого» и низкоуглеродного развития между Сахалинской областью и провинцией Гуандун.

