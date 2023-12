Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

17 декабря на XXI съезде «Единой России» провели ротацию Высшего и Генерального советов партии. Ежегодная ротация членов руководящих и центральных органов партии предполагается в соответствии с законодательством и уставом партии. В Высший совет вошёл и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.

Помимо Андрея Рудского в Высший совет «Единой России» вошли министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета Заксобрания Омской области, главврач клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области Вадим Бережной, а также другие представители партии и «Молодой гвардии».

Участники съезда «Единой России» единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году. За это они проголосовали на пленарном заседании. Лидер государства в свою очередь поблагодарил партию за доверие и заявил, что она очень важна и значима для него.

