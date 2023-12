Финансовые новости: Разъяснения по отдельным вопросам формирования обязательных резервов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia

Обновлено: 15.12.2023

Включение новых балансовых счетов, открываемых с 01.01.2024 в Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций для отражения выпущенных ЦФА, в перечень резервируемых балансовых счетов в соответствии с Положением Банка России № 753-П в настоящее время не предполагается. Вместе с тем Банк России анализирует вопрос о необходимости включения в дальнейшем обязательств по выпущенным ЦФА в состав резервируемых обязательств кредитных организаций и внесения соответствующих изменений в Положение Банка России № 753-П по аналогии с другими инструментами привлечения средств, в том числе выпущенными облигациями. До введения в План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций новых балансовых счетов для отражения выпущенных ЦФА обязательства по ним, а также обязательства, связанные с выпуском ЦФА (в частности, начисленный процентный доход, дисконт, премии по выпущенным ЦФА), учитываемые на балансовых счетах, включенных в перечень резервируемых счетов в соответствии с пунктом 2.1 Положения Банка России № 753-П, подлежат включению в состав резервируемых обязательств кредитных организаций. При этом обращаем внимание, что обязательства, связанные с выпуском ЦФА (в частности, начисленный процентный доход, дисконт, премии по выпущенным ЦФА), в случае их отражения в бухгалтерском учете на балансовом счете № 47422 «Обязательства по прочим операциям» после вступления в силу соответствующих изменений в План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций также подлежат включению в состав резервируемых обязательств кредитных организаций.

