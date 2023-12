Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев в ходе рабочей встречи обсудили планы по развитию ОЭЗ «Грозный» и ВТРК «Ведучи».

Стороны договорились начать работы по проектированию и созданию объектов электроэнергетической инфраструктуры ОЭЗ «Грозный» в 2024 году.

Сергей Назаров поручил проработать возможность расширения ОЭЗ «Ведучи» с включением ее в состав ТРК «Кезеной Ам», что окажет положительное влияние на экономику и туристическую инфраструктуру Чеченской Республики.

Также в ходе совещания обсудили возможности привлечения действующих мер господдержки для реализации проекта по строительству многофункционального комплекса «Ахмат-Тауэр». На сегодняшний день уже заложен фундамент здания. Это будет архитектурный комплекс, высота которого составит 435 метров и будет включать в себя более 100 этажей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI