Правительство поддержало законопроект об упрощении доступа бизнеса к механизму ЭПР

?равительство РФ на заседании в пятницу, 15 декабря, поддержало разработанный Минэкономразвития России законопроект, совершенствующий механизм применения института экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

«Правительство уделяет особое внимание внедрению цифровых инноваций. Речь идёт о применении особого механизма для их участников – так называемых регуляторных песочницах. Этот механизм помогает крупному, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям снижать издержки и способствует запуску передовых проектов в самых разных сферах. Например, только в рамках развития беспилотного транспорта по трассе М-11 «Нева» перевезено 10 тыс. т грузов. Пройдено более 600 тыс. км. Беспилотное такси совершило свыше 12 тыс. поездок», – отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, добавив, что принятое сегодня решение упрощает доступ предпринимателей к таким программам.

«Практически в два раза сокращаются минимальные сроки установления ЭПР. Это поможет существенно ускорить процесс на определенных этапах. Также учитываем опыт и предложения более 90 компаний – участников действующих ЭПР и сокращаем количество необходимых документов», – сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Изменения в закон также включают порядок страхования участниками ЭПР своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в результате использования решений, созданных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, предлагается установить нормы об указании в ЭПР порядка использования и защиты технологий, разработанных с применением ИИ.

Для этого в законопроект вводится обязанность субъектов ЭПР вести реестры, где будут отражены зоны ответственности сотрудников и лиц, использующих и работающих с ИИ с уточнением суммы страхования, а также сведения о созданных при реализации ЭПР технологиях.

Каждый случай причинения вреда технологией ИИ будет рассматриваться специальной комиссией. Планируется, что в нее войдут представители госорганов, делового и бизнес-сообщества. Коллегиальное решение данных вопросов – одно из принципиальных новшеств законопроекта по регулированию ответственности ИИ.

Решения на основе ИИ пока применяются в ЭПР точечно. Например, при анализе данных, полученных с беспилотных авиационных систем. Задача ЭПР – апробировать сложный инструмент ИИ таким образом, чтобы зафиксировать в каких отраслях и бизнес-процессах ИИ можно применять эффективно, какие правовые механизмы могут это обеспечить.

Сегодня по всей стране действует 12 ЭПР по различным направлениям. Практика их установления началась в марте 2022 года.

