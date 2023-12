6 призовых мест на областных соревнованиях по пулевой стрельбе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В минувшие выходные состоялся Кубок Новосибирской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия, на котором студенты НГУ показали отличную меткость и завоевали 6 медалей в разных номинациях.

Дмитрий Занозин (ФФ) стал победителем среди юношей в стрельбе из пистолета (40 выстрелов).

Алина Полякова (ФЕН) и Роман Максимов (ГГФ) стали призерами в трех видах программы: у каждого по серебряной медали за стрельбу из винтовки (60 выстрелов) и по две бронзовых в индивидуальной стрельбе из винтовки (40 выстрелов) и в смешанных парах. Алина к тому же выполнила норматив “кандидат в мастер спорта”.

В стрельбе из пистолета в смешанных парах Дмитрий Занозин и Александра Щербакова показали четвертый результат, проиграв совсем немного третьему месту.

Поздравляем наших стрелков и их тренера Анастасию Тришкину с прекрасными результатами на Кубке области, желаем дальнейших успехов в спорте и удачи на сессии.

