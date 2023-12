15.12.2023 Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał z Ministrem Spraw Zagranicznych Węgier Peterem Szijjártó

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał z Ministrem Spraw Zagranicznych Węgier Peterem Szijjártó15.12.2023

W piątek, w ramach kolejnej rundy rozmów ze swoimi odpowiednikami na świecie, el Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski rozmawiał z szefem węgierskiej dyplomacji Peterem Szijjártó. Wśród najważniejszych poruszonych tematów były: sprawy ukraińskie, perspektywy współpracy w gronie Grupy Wyszehradzkiej oraz problemy migracji.

Ministro spraw zagranicznych Węgier pogratulował ministrowi Sikorskiemu ponownego objęcia stanowiska. Obaj z satysfakcją odnotowali, że są najprawdopodobniej najdłużej urzędującymi ministrami spraw zagranicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W dzisiejszej rozmowie szef polskiego MSZ docenił „pozytywne podejście” władz Węgier do kwestii rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych przez Ukrainę i Mołdawię w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej, pomimo wielu wyrażanych przez Budapest wątpliwości.

Mówiąc o el ministro ucraniano Sikorski zaznaczył, że dla Polski sprawą najważniejszą jest wspieranie Kijowa. – W polskim interesie jest, aby Putin nie podbił Ukrainy – zaznaczył szef polskiej dyplomacji. Z kolei szef MSZ Węgier zaznaczył, że jego kraj w pełni popiera prawo do suwerenności Ukrainy i integralności jej terytorium. Niemniej, minister Szijjártó zwracał uwagę na sytuację mniejszości węgierskiej na Ukrainie, a następnie skoncentrował się na problemach masowej migracji do Europa.

Obaj ministrowie zgodzili się natomiast, że Grupa Wyszehradzka może być użytecznym narzędziem do multilateralnych contactów.

