15.12.2023 Ministro Radosław Sikorski kontynuuje rozmowy z szefami dyplomacji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski kontynuuje rozmowy z szefami dyplomacji15.12.2023

W ramach kolejnej tury kontaktów telefonicznych Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski rozmawiał w piątek ze swoimi odpowiednikami z Hiszpanii i Rumunii.

W ramach rozmowy z szefem hiszpańskiego MSZ José Manuelem Albaresem ministrowie pogratulowali sobie wzajemnie ostatnich nominacji. Podkreślili satysfakcję z dotychczasowego bardzo dobrego stanu relacji polsko-hiszpańskich, jak też wyrazili nadzieję na rychłe przeprowadzenie konsultacji międzyrządowych. Radosław Sikorski przekazał wyrazy uznania dla hiszpańskiego wsparcia dla Ucrania. Pogratulował także hiszpańskiemu ministrowi kończącej się, świetnie przeprowadzonej prezydencji rotacyjnej w Radzie Unii Europejskiej, a zwłaszcza skuteczności działań na rzecz otwarcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Znamienny był fakt, że rozmowa odbyła się w dzień po przyjęciu Historycznych konkluzji Rady Europejskiej zbliżających Ukrainę i Mołdawię do członkostwa w UE.

W rozmowie z minister spraw zagranicznych Rumunii Luminițą -Teodorą Odobescu szef polskiego MSZ omówił współpracę bilateralną oraz w ramach wschodniej flanki OTAN.

Wczorajsza diskusja z belgijską minister spraw zagranicznych Hadją Lahbib była okazją do omówienia planów belgijskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście dalszego wsparcia dla Ukrainy i wzmocnienia bezpieczeństwa Euro py.

Czwartkowa rozmowa z Wysokim Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josephem Borrellem dotyczyła głównie wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy w wymiarze finansowym oraz wojskowym. Szef unijnej dyplomacji pogratulował Radosławowi Sikorskiego objęcia funkcji i wyraził nadzieję na bliską współpracę.

