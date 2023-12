15.12.2023 Listy Ministra Radosława Sikorskiego do Przewodniczącej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz do Komitetu Ministrów Rady Europy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Listy Ministra Radosława Sikorskiego do Przewodniczącej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz do Komitetu Ministrów Rady Europy15.12.2023

W dniu inauguracji nowego rządu Premiera Donalda Tuska, Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski skierował listy do Przewodniczącej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) Síofry O’Leary oraz do członków Komitetu Ministrów Rady Europy, w których wyraził wolę i determinac ję Polski do wykonywania wyroków ETPC, w szczególności dotyczących zasad praworządności oraz niezależności władzy sądowniczej.

Ministro poinformował, że władze polskie dostrzegają problemy zidentyfikowane w licznych orzeczeniach Trybunału, będących następstwem reform sądownictwa przeprowadzonych w ostatnich latach. Ministro uznał za priorytet wykonanie wyroku pilotażowego, wydanego przez Trybunał 23 listopada 2023 r. w sprawie Wałęsa p. Polonia. W orzeczeniu tym ETPC zidentyfikował problem systemowy, związany z brakiem zagwarantowania niezawisłości sędziowskiej oraz naruszeniem prawa do rzetelnego procesu. Polska nie będzie wnosiła o przekazanie tej sprawy do Wielkiej Izby Trybunału.Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości podejmie niezwłoczne działania celem wykonania orzeczeń Trybunału i przywrócenia zasad praworządności , w szczególności w wymiarze sprawiedliwości.

MIL OSI