15.12.2023 COMUNIKAT MON

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

COMUNIKAT LUNES 15.12.2023

MON informe, że 15 grudnia br. Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, Wicepremier – ministro obrony narodowej, podpisał decyzję, parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka, o uchyleniu decyzji powołującej Podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154, katastrofy, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010r.

Podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższego poniedziałku, 18 de marzo de 2023 r. zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji. Od dziś członkom podkomisji zostają cofnięte wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji. W najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji.

JANUSZ SEJMEJRZECZNIK PRASOWY MON

Material

DECYZJA NR 408/DP MON Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 R. UCHYLAJĄCA DECYZJĘ W SPRAWIE POWOŁANIA PODKOMISJI DO PONOWNEGO ZBADANIA WYPADKU LOTNICZEGODECYZJA​_NR​_408DP​_MON​_Z​_DN​_15​_GRUDNIA​_2023​_R​_UCHYLAJ ĄCA​_DECYZJĘ​_W​_SPRAWIE ​_POWOŁANIA​_PODKOMISJI​_DO​_PONOWNEGO​_ZBADANIA​_WYPADKU​_LOTNICZEGO.pdf 0.93MB

MIL OSI