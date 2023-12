Школьники и студенты колледжей исследовали почти 550 особо ценных документов из Главархива Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершилось первое полугодие проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». За это время ученики столичных школ и колледжей успели поработать с документами известных медиков и деятелей театра и кино, которые учились в Императорском Московском университете и чьи личные дела сейчас хранятся в Главархиве Москвы. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы системно подходим к историческому воспитанию школьников. Мы даем им возможность изучать артефакты не только в онлайн-формате за партами в “Московской электронной школе”, но и знакомиться с ними вживую. Так родился совместный проект Главархива Москвы и столичного Департамента образования и науки — “Уникальные документы. Взгляд нового поколения”. Его участники исследуют документы и составляют собственные проекты о биографии выдающихся исторических деятелей. По результатам исследований участников проекта специалисты Главархива выдвинули документы из шести личных дел студентов Императорского Московского университета — Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Склифосовского, Евгения Вахтангова, Александра Островского и Василия Кандинского — на включение в реестр уникальных документов Москвы. Всего учащиеся исследовали около 550 особо ценных документов. Сейчас мы уже начали отборочный этап на второе полугодие проекта», — отметила Анастасия Ракова.

Проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» работает с сентября этого года. Его организовали Главархив Москвы и Центр воспитательных практик столичного Департамента образования и науки. Финалистами первого полугодия стали почти 30 человек. Всего за время проекта заявки на участие подали уже более 450 учеников школ с восьмого по 11-й класс и студентов колледжей.

Участники проекта изучают документы студентов и преподавателей Императорского Московского университета, которые внесли большой вклад в развитие города и всей страны в разных областях науки, творчества, общественной деятельности. С января и до конца апреля ученикам предстоит исследовать материалы математиков и ученых естественных наук, литераторов, предпринимателей, общественных деятелей и историков.

Школьники и студенты узнают методику исследования документов, знакомятся с работой специалистов в хранилищах и технологиями реставрации исторических материалов в лаборатории Главархива. Кроме того, они готовят биографические справки о выдающихся соотечественниках, делятся друг с другом результатами, защищая свои проекты, снимают видеоролики. Их тезисы эксперты используют в заключениях, которые нужны для присвоения документам статуса уникальных.

