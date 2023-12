Финансовые новости: Утверждены новые базы расчета индексов акций компаний с государственным участием и регулируемой деятельностью

Source: MIL-OSI Russian Language News

Утверждены базы расчета индексов акций компаний с государственным участием и компаний с регулируемой деятельностью Московской Биржи, которые будут действовать с 3 января по 31 декабря 2024 года. Базы расчета индексов останутся без изменений.

База расчета Индекса Московской Биржи акций компаний с государственным участием:

№ Код Наименование 1 AFLT ПАО “Аэрофлот”, ао 2 ALRS АК “АЛРОСА” (ПАО), ао 3 FEES ПАО “ФСК ЕЭС – Россети”, ао 4 GAZP ПАО “Газпром”, ао 5 HYDR ПАО “РусГидро”, ао 6 IRAO ПАО “Интер РАО”, ао 7 NMTP ПАО “НМТП”, ао 8 ROSN ПАО “НК “Роснефть”, ао 9 RTKM ПАО “Ростелеком”, ао 10 SBER ПАО “Сбербанк России”, ао 11 SIBN ПАО “Газпром нефть”, ао 12 TATN ПАО “Татнефть” имени В.Д. Шашина”, ао 13 TRNFP ПАО “АК “Транснефть”, ап 14 UNAC ПАО “ОАК”, ао 15 VTBR ПАО Банк ВТБ, ао

База расчета Индекса Московской Биржи акций компаний с регулируемой деятельностью:

№ Код Наименование 1 FEES ПАО “ФСК ЕЭС – Россети”, ао 2 LSNG ПАО “Ленэнерго”, ао 3 MRKC ПАО “Россети Центр”, ао 4 MRKK ПАО “Россети Северный Кавказ”, ао 5 MRKP ПАО “Россети Центр и Приволжье”, ао 6 MRKS ПАО “Россети Сибирь”, ао 7 MRKU ОАО “МРСК Урала”, ао 8 MRKV ПАО “Россети Волга”, ао 9 MRKY ПАО “Россети Юг”, ао 10 MRKZ ПАО “Россети Северо-Запад”, ао 11 MSRS ПАО “МОЭСК”, ао 12 NMTP ПАО “НМТП”, ао 13 RTKM ПАО “Ростелеком”, ао 14 TORS ПАО “Томская распределительная компания”, ао 15 TRNFP ПАО “АК “Транснефть”, ап 16 TTLK ПАО “Таттелеком”, ао



