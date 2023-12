Финансовые новости: Граждане смогут сочетать страхование жизни с получением инвестиционного дохода

Source: MIL-OSI Russian Language News

На российском рынке появится новый инструмент для долгосрочных инвестиций — долевое страхование жизни (ДСЖ). В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Такой закон приняла Государственная Дума РФ.

Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию. В договоре ДСЖ будет указано, какая доля от внесенных человеком средств инвестируется, а какая приходится на страхование жизни. Новый продукт страховщики смогут предлагать клиентам с 1 января 2025 года, когда вступят в силу соответствующие нормы закона. Паи ПИФ, в которые вложены средства по договору ДСЖ, будут находиться в собственности клиента, что защитит его от возможного банкротства как страховщика, так и управляющей компании. Права пайщиков ПИФ защищены законом об инвестиционных фондах. Фото на превью: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

