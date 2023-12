Тюбинги и ледянки: в каких парках можно покататься с горок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В парках культуры и отдыха, подведомственных столичному Департаменту культуры и курируемых Мосгорпарком, открылись горки. С большинства склонов можно кататься как на тюбинге, так и на ледянке. В нескольких парках есть пункты проката, где можно арендовать инвентарь. Всего парки подготовили 20 сборно-разборных и снежно-ледяных горок.

Для катания самых юных посетителей лучше всего подойдут маленькие горки, например в парках Бабушкинском, у Джамгаровского пруда, имени Юрия Лужкова, по Борисовским прудам. Взрослым будет интересно прокатиться на тюбинге со склонов в музее-заповеднике «Царицыно», парке имени 50-летия Октября или ландшафтном парке «Митино».

Одно из самых популярных мест для катания находится в парке имени 50-летия Октября неподалеку от центрального входа, около главной аллеи. Протяженность склона и выкатной зоны деревянной горки «Веселый спуск» составляет 110 метров. Она оборудована лестницей, желоб горки подсвечивается. Кататься можно только на надувных тюбингах с твердым дном, их можно принести с собой или арендовать в пункте проката спортинвентаря. График работы по будням — с 12:00 до 20:00, по выходным и праздникам — с 10:00 до 20:00. Более подробную информацию можно получить на сайте парка.

Два естественных снежных склона расположено в ландшафтном парке «Митино», слева и справа от входной группы на Пенягинской улице. Вход на горку свободный. Можно кататься на своем тюбинге или взять его напрокат. Пункт проката находится неподалеку, время работы по будням — с 12:00 до 21:00, по выходным и праздникам — с 10:00 до 22:00.

Покататься с горки можно в парке «Кузьминки», на живописном склоне у Шибаевского пруда, рядом с кафе. Спуск понравится и детям, и взрослым: уклон не экстремально крутой, но есть возможность прокатиться с ветерком. По всей трассе расставлены защитные барьеры, а также обозначены места подъема и спуска. Горка доступна круглосуточно. Покататься здесь можно бесплатно, ватрушку нужно принести с собой.

Самый протяженный склон находится в музее-заповеднике «Царицыно». Тюбинговая трасса расположена на естественном ландшафте у Большого моста и проходит через овраг. Длина склона — 120 метров. Это не просто горка с ограждениями, а специально подготовленный снежный желоб. Спуск по нему безопасен даже для тех, кто пробует прокатиться впервые. У трассы есть еще и культурологическое назначение: скатываясь, можно в деталях рассмотреть мост в неоготическом стиле, построенный архитектором Василием Баженовым в конце XVIII века. Можно кататься на своем тюбинге или взять его в аренду в пункте проката, который находится прямо на стартовой площадке. Билеты продаются на месте. Горка работает со вторника по пятницу с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 21:00. Подробнее можно узнать на сайте.

Покататься на собственной ледянке можно на горках в четырех парках:

— в Бабушкинском парке (СВАО, улица Менжинского, дом 6, строение 3, на детской площадке, проката нет);

— в парке у Джамгаровского пруда (СВАО, Стартовая улица, дом 10, напротив детской площадки, проката нет);

— в парке «Ходынское поле» (САО, Ходынский бульвар, земельный участок № 1, около главной входной группы парка, проката нет);

— в парке «Дубки» (САО, улица Дубки, дом 6, строение 2, слева от центральной аллеи, проката нет).

Шесть тюбинговых горок доступно на четырех парковых территориях:

— в парке «Фили» (ЗАО, Большая Филевская улица, дом 22, строение 15, в зоне детских аттракционов, недалеко от крытого катка «Фили22», проката нет);

— в парке имени 50-летия Октября (ЗАО, улица Удальцова, владение 22, вблизи главной аллеи, прокат есть, горка платная);

— в музее-заповеднике «Коломенское» (ЮАО, проспект Андропова, дом 39, две горки на Нижней улице недалеко от пересечения с Торговой улицей, проката нет);

— в музее-заповеднике «Царицыно» (ЮАО, две горки на Дольской улице, дом 10, строение 3, у Большого моста через овраг, КПП № 11 «Черногрязские ворота», а также дом 1, строение 25, около сцены, прокат есть, горки платные).

10 горок для катания как на ледянках, так и на тюбингах можно найти в следующих парках:

— в ландшафтном парке «Митино» (СЗАО, ближайший вход в парк на Пенягинской улице, напротив дома 16, прокат есть);

— в усадьбе Воронцово (ЮЗАО, Воронцовский парк, дом 3, около сцены, а также на склоне 3-го Воронцовского пруда — последняя откроется при достаточной толщине льда);

— в парке по Борисовским прудам (ЮАО, Борисовский проезд, дом 15, корпус 4, строение 2, проката нет);

— в парке имени Юрия Лужкова (ЮАО, проспект Андропова, дом 58 а, около кафе, проката нет);

— в парке «Кузьминки» (ЮВАО, природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», дом 1, строение 8, у Шибаевского пруда, проката нет);

— в парке «Сокольники» (ВАО, Митьковский проезд, дом 5, около Дома детского творчества, прокат ледянок работает в беговом клубе по адресу: Митьковский проезд, дом 11);

— в Таганском парке (ЦАО, Таганская улица, владения 40–42, на аллее рядом с главной сценой, прокат есть);

— в детском парке имени Н.Н. Прямикова (ЦАО, улица Таганская, дом 15 а, строение 1, рядом с водно-песочной детской площадкой).

Перед открытием все сборно-разборные горки прошли экспертизы на соответствие техническим условиям и требованиям техники безопасности, получили разрешения на запуск. Снежно-ледяные горки будут работать в зависимости от погоды. При устойчивых морозах и обилии снега любители зимних забав могут по достоинству оценить склоны.

