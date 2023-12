Три сотрудника НИУ ВШЭ прошли в суперфинал конкурса «Лидеры России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве недавно завершилась серия окружных финалов пятого конкурса «Лидеры России», который является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Регистрация на конкурс стартовала в апреле 2023 года. В окружных финалах участвовали 15 сотрудников и 81 выпускник Высшей школы экономики, из которых 3 сотрудника и 18 выпускников достигли суперфинала, он состоится в феврале 2024 года. В пятом сезоне конкурса участвовали более 159 тысяч управленцев из России и зарубежных стран. Более тысячи лучших приняли участие в окружных финалах в Москве, из них 302 человека вышли в суперфинал. Основная цель конкурса — поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев по всей стране. В список суперфиналистов 2023 года вошли следующие сотрудники НИУ ВШЭ: Андрей Лавров, старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ; Дмитрий Малов, доцент департамента финансового менеджмента ВШБ НИУ ВШЭ; Александр Нестеров, заведующий Международной лабораторией теории игр и принятия решений НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Помимо этого, в суперфинал вышли выпускники НИУ ВШЭ: Андрей Буханцов, Степан Быков, Виктор Лапухов, Ольга Лисовенко, Дмитрий Малов, Анастасия Неверова, Анастасия Нерадовских, Илья Новокрещенов, Наталия Орлова, Павел Правящий, Евгений Серков, Денис Тепляков, Кирилл Федоров, Алексей Хижняк, Ольга Чулакова, Лиана Шакирова, Константин Шашкеев, Артемий Ярчевский. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям суперфинала будут предоставлены карьерные консультации и сопровождение.

