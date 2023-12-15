Студентки НГУ достойно выступили в соревнованиях по спортивной аэробике

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Во Дворце спорта НГТУ 9 и 10 декабря прошли Всероссийские соревнования «Аэробика Сибири». Наши девушки заняли 3 место в номинации «Гимнастическая платформа».
В это же воскресенье завершился Кубок высших учебных заведений Новосибирской области по спортивной аэробике, где команда НГУ показала следующие результаты:
В номинации «Танцевальная гимнастика» наши девушки заняли 1 место, а в номинации «Гимнастическая платформа» – 2 место.
Состав команды:
Ольга Терина (ФЕН)
Анастасия Искова (ФФ)
Маргарита Бутхузи (ФИТ)
Лидия Иордан (ЭФ)
Софья Баля (ЭФ)
Ольга Шишкина (ГИ)
Владислава Булавина (ГИ)
Полина Марьясова (ИФП)
Виктория Детушева (ГИ)
В номинации «Группа – 5» наши спортсменки стали третьими.
Состав:
Анастасия Нестерова (ММФ)
Анна Никулина (ФИТ)
Виктория Ляховская (ИФП)
Ангелина Парфианович (ИФП)
Ольга Терина (ФЕН)
В номинации «Трио» Анастасия Нестерова (ММФ), Анна Никулина (ФИТ) и Виктория Ляховская (ИФП) остались в шаге от пьедестала, заняв 4 место.
За неделю до «Аэробики Сибири» команда НГУ выступила на Всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике среди студентов в городе Томске. В турнире приняли участие спортсмены из 10 вузов, были представители Санкт-Петербурга, Томска, Барнаула, Омска и Новосибирска.
Сборная НГУ по аэробике была представлена в 5 номинациях и заняла общекомандное 5 место.
К сожалению, нашим спортсменкам не удалось добраться до призовых мест, однако они смогли показать хорошие программы, выложившись по максимуму, и заняли 4 места в номинациях «Танцевальная гимнастика» и «Гимнастическая платформа».
Поздравляем наших спортсменок и тренеров Анну Южакову и Анну Тимофееву и желаем студенткам успехов в предстоящей сессии и больших спортивных достижений в новом году.
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