Студентки НГУ достойно выступили в соревнованиях по спортивной аэробике

Во Дворце спорта НГТУ 9 и 10 декабря прошли Всероссийские соревнования «Аэробика Сибири». Наши девушки заняли 3 место в номинации «Гимнастическая платформа».

В это же воскресенье завершился Кубок высших учебных заведений Новосибирской области по спортивной аэробике, где команда НГУ показала следующие результаты:

В номинации «Танцевальная гимнастика» наши девушки заняли 1 место, а в номинации «Гимнастическая платформа» – 2 место.

Состав команды:

Ольга Терина (ФЕН)

Анастасия Искова (ФФ)

Маргарита Бутхузи (ФИТ)

Лидия Иордан (ЭФ)

Софья Баля (ЭФ)

Ольга Шишкина (ГИ)

Владислава Булавина (ГИ)

Полина Марьясова (ИФП)

Виктория Детушева (ГИ)

В номинации «Группа – 5» наши спортсменки стали третьими.

Состав:

Анастасия Нестерова (ММФ)

Анна Никулина (ФИТ)

Виктория Ляховская (ИФП)

Ангелина Парфианович (ИФП)

Ольга Терина (ФЕН)

В номинации «Трио» Анастасия Нестерова (ММФ), Анна Никулина (ФИТ) и Виктория Ляховская (ИФП) остались в шаге от пьедестала, заняв 4 место.

За неделю до «Аэробики Сибири» команда НГУ выступила на Всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике среди студентов в городе Томске. В турнире приняли участие спортсмены из 10 вузов, были представители Санкт-Петербурга, Томска, Барнаула, Омска и Новосибирска.

Сборная НГУ по аэробике была представлена в 5 номинациях и заняла общекомандное 5 место.

К сожалению, нашим спортсменкам не удалось добраться до призовых мест, однако они смогли показать хорошие программы, выложившись по максимуму, и заняли 4 места в номинациях «Танцевальная гимнастика» и «Гимнастическая платформа».

Поздравляем наших спортсменок и тренеров Анну Южакову и Анну Тимофееву и желаем студенткам успехов в предстоящей сессии и больших спортивных достижений в новом году.

