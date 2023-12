Студентки ГУУ стали финалистками проекта «Женщины.Школа наставничества»

Source: MIL-OSI Russian Language News

State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студентки ГУУ выступили в финале второго сезона проекта «Женщины. Школа наставничества», который прошел в Министерстве науки и высшего образования России.

Об итогах сезона и планах на будущее рассказали заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, идейный вдохновитель проекта, управляющий директор по кооперации науки и бизнеса ГК «Ростех» Елена Дружинина, заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Во втором сезоне приняли участие 155 студенток из 55 регионов страны. Их наставницами стали более 140 представительниц ректорского корпуса вузов, государственных органов власти, бизнеса и учреждений культуры.

В течение всего сезона девушки реализовывали самые разные проекты: от решения проблем эмоционального выгорания до вопросов ядерной энергетики.

В финале участницы вместе с наставницами представили лучшие проекты. Среди них сразу три представительницы ГУУ: студентка 3 курса Института отраслевого менеджмента Анна Гришкина, студентка 3 курса Института экономики и финансов Виктория Костикова и студентка 2 курса Института государственного управления и права Варвара Черкасова.

Девушки рассказали о своих проектах и впечатлениях от участия в Школе наставничества.

Анна Гришкина: «Я представляла проект DreamTrip –интернет-портал, где автотурист сможет найти всю необходимую информацию для своего путешествия. Моей наставницей стала основатель маркетингового агентства «Динамика» Ольга Шестель. Благодаря ее помощи и поддержке я смогла разработать прототип своего первого маршрута. Участие в проекте дало мне возможность проанализировать проект с различных сторон, найти необходимые знакомства в автотуристической отрасли и выделить основные способы монетизации проекта».

Виктория Костикова: «Мой проект называется «Телепорт», в рамках реализации предложено проведение медиа-экспедиций, которые откроют красоту архитектурных сооружений, памятников природы сел и деревень. Итоги будут представлены в короткометражных документальных фильмах. Моей наставницей выступила ведущая информационных программ телеканала РБК Вита Лахова. Совместная работа позволила мне глубже понять суть моего проекта, разработать уникальные рубрики и прописать план продвижения. «Женщины.Школа наставничества» – это уникальная возможность для всех студенток получить персональные рекомендации и опыт от успешных женщин-лидеров России».

Варвара Черкасова: «На конкурс я подавала проект бренда одежды «Быль», который представляет собой апсайкл одежды с интеграцией народных мотивов. Моим наставником на проекте стала создатель и руководитель бренда Combez.lab, инструктор департамента оценки резервуаров компании Шлюмберже Анна Карпова. У нас с ней много общего, например, собственный бренд одежды – хобби, ставшее бизнесом. Наставница поделилась со мной практическими советами из своего опыта, которые помогут мне в развитии бренда».

Проект «Женщины: Школа наставничества» создан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 2022 году. Его цель – сформировать мотивирующую и поддерживающую наставническую среду для успешной карьерной траектории участниц – студенток российских вузов. Проект дает возможность погрузиться в профессиональную деятельность и через взаимодействие с наставницами из числа женщин-лидеров России приобрести широкий спектр гибких навыков.

