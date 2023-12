Столичная компания создала лазерный станок для обработки деталей газотурбинных двигателей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичная компания разработала лазерный станок по специальному заказу двигателестроительной корпорации. Новое устройство заменит ручной труд на этапе обработки деталей — лопаток газотурбинного двигателя.

«Московским высокотехнологичным компаниям часто приходится решать нестандартные задачи, что позволяет им становиться более адаптивными, гибкими. Так, разработчик лазерных систем и оборудования — компания “Лассард” — по индивидуальному заказу Объединенной двигателестроительной корпорации создал пятиосевой лазерный станок. С помощью устройства планируется автоматизировать один из этапов производства газотурбинных двигателей — процесс снятия излишков материала с отверстий на лопатках. Предприятие уже произвело два таких станка», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Раньше лопатки газотурбинных двигателей обрабатывали вручную с помощью мелкогабаритных напильников. Это замедляло производственный процесс, кроме того оставался риск человеческого фактора. Лазерный станок поможет автоматизировать этот этап, сократить время на сборку газотурбинных двигателей. Устройство работает на отечественном программном обеспечении, которое синхронизирует работу всех пяти осей обработки детали, лазера и оптической головы.

Как сообщил генеральный директор компании Олег Нефедов, в станке установлен твердотельный лазер собственной разработки, позволяющий обрабатывать деталь в 360-градусной проекции. Система дает возможность автоматически преобразовывать 3D-модель детали в управляющую программу машины.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, лекарства, мебель, косметику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

