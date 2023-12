Стадион «Фили» модернизируют в спортивную арену на 5 тыс. зрителей — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По решению Правительства Москвы строительство многофункциональной спортивной арены на пять тысяч мест получило статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП). Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Строительство будет идти за счет инвестора — он вложит порядка 10 миллиардов рублей. При этом специальный статус инвестиционного приоритетного проекта снизит для застройщика нагрузку по налогам», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Современный спортивный объект появится в результате реконструкции устаревшего стадиона «Фили» по адресу: Большая Филевская улица, земельный участок № 18.

На новой спортивной арене площадью более 40 тысяч квадратных метров планируется проведение соревнований по гандболу и другим игровым видам спорта, единоборствам, а также спортивных сборов, тренировок профессиональных команд и развлекательных мероприятий. Будет создано более 60 рабочих мест.

Инвестором выступит компания «ДелоСпорт». Статус ИПП позволит инвестору снизить нагрузку по региональным налогам до 25 процентов. В частности, ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5 процента вместо стандартных 17, обнулена ставка налога на имущество, а арендная ставка земельного участка уменьшена до 0,01 процента от кадастровой стоимости.

