Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Члены делегации Комитета Ленинградской области по транспорту (Михаил Присяжнюк – третий справа) и сотрудницы библиотеки в Енакиеве

Книги, подготовленные к отправке

Комитет Ленинградской области по транспорту принимает участие в восстановлении города-побратима Ленобласти – Енакиево Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий существенно пострадал библиотечный фонд, наблюдается острый дефицит специализированной литературы по архитектуре, строительству, транспорту.

За помощью в восстановлении библиотечного фонда Енакиева комитет, пользуясь налаженными партнёрскими связями, обратился в СПбГАСУ. За несколько недель научно-техническая библиотека нашего университета собрала порядка 900 книг, учебников, учебных пособий, монографий. Куратором от СПбГАСУ по передаче книг был назначен доцент кафедры наземных транспортно-технологических машин Николай Подопригора.

Дальнейшей доставкой и передачей научных трудов СПбГАСУ в библиотеку Енакиева руководил председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI