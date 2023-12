Собянин рассказал, как московские электробусы готовят к выходу на маршрут

Source: MIL-OSI Russian Language News

Свыше 1300 электробусов курсирует по столице — инновационные экологичные машины работают более чем на 100 маршрутах. Каждый подвижной состав проходит обязательный предрейсовый осмотр. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Москве уже два современных дома для электробусов — “Красная Пахра” и “Митино”. Совсем скоро откроют третий — “Салтыковку” в Восточном круге», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Перед выходом на линию специалисты моют кузов и дезинфицируют салон, проверяют работу медиаэкранов, слотов для зарядки мобильных устройств, кнопок открытия дверей и отопителей. Механики проводят комплексную проверку тормозной системы, рулевого управления, колес и шин. Кроме того, в кабине водителя тестируют работу систем управления и контроля, а также другого оборудования.

Особое внимание уделяют состоянию здоровья водителей. Медосмотр проходят в том числе с помощью телемедицинского оборудования: водитель самостоятельно измеряет температуру, давление и пульс, а весь процесс записывается на видео. Это существенно сокращает время проверки.

