Собянин: Продолжим поддержку исследований лекарств в городских медучреждениях

Программа комплексной поддержки проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе городских медучреждений будет реализовываться в Москве на постоянной основе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, наборе пациентов и здоровых добровольцев. Также возмещаем часть финансовых затрат на проведение клинических исследований. Берем на себя и другие организационные моменты, например этическое сопровождение, юридическую поддержку. Все это позволило ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения. Поддержку уже получили 12 фармацевтических компаний», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Городские клиники Москвы традиционно являются одной из основных площадок проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов, по результатам которых принимаются решения об их внедрении в клиническую практику отечественного здравоохранения.

В соответствии с решением Правительства Москвы с 2022 года фармацевтические компании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медицинских учреждений, получают организационную и финансовую поддержку. Они могут рассчитывать на оценку выполнимости клинического исследования, подбор площадок с необходимым оборудованием и расходными материалами, формирование исследовательской команды, набор пациентов-добровольцев, взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопровождение и другую помощь. Кроме того, компании могут возместить часть затрат на проведение клинического исследования, но не более 50 процентов от общей суммы расходов — в отношении препаратов, имеющих особо важное значение для московского здравоохранения.

Координирует работу департамент клинических исследований Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. Выбрать медицинское учреждение для проведения клинических исследований можно по ссылке.

Информация о возможностях проведения исследований на базе московских медучреждений и об организационной поддержке собрана на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Поддержка проведения клинических исследований со стороны Правительства Москвы позволит ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения и будет осуществляться на постоянной основе, учитывая востребованность программы.

