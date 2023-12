Собянин пригласил москвичей на юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице открывается традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество». В этом году он проходит в 10-й раз. С 15 декабря по 8 января гостей ждут 36 фестивальных площадок в разных районах города. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

«Затевая в далеком 2012 году Страсбургскую ярмарку на Манежной площади, мы и представить не могли, что положили начало самому масштабному новогоднему и рождественскому фестивалю России. За 10 лет его посетили порядка 100 миллионов гостей. Юбилейный год всегда немного особенный, и мы решили посвятить его Москве и москвичам — в особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне специальной военной операции», — написал Сергей Собянин.

«Москва помогает»

Посетители могут передать письма, поздравительные открытки и подарки участникам СВО в павильонах «Москва помогает». Они открыты на фестивальных площадках и украшены яркими флагами с символикой проекта. Пункты работают каждый день с 11:00 до 21:00.

Первую отправку подарков активисты молодежного сообщества «STOлица» выполнят уже в ближайшее время.

«К слову, в прошлом году на площадках фестиваля “Путешествие в Рождество” было собрано и отправлено свыше 156 тысяч подарков и более 12 тысяч поздравлений для участников СВО и жителей новых регионов», — отметил Сергей Собянин.

Москва разных эпох и праздничная иллюминация

Посетители фестивальных площадок смогут узнать больше о жизни в Москве в разные эпохи: от времен, когда городом правили бояре, до современности. Отдельной темой станет история московского чаепития.

Особую атмосферу создаст праздничная иллюминация и яркие арт-объекты. Самым большим новогодним украшением станет 20-метровый елочный шар, в этом году его разместят на Поклонной горе. А фестивальные площадки украсят тысячи километров гирлянд с миллионами светодиодов.

Гостям покажут оригинальные постановки, среди которых классические и иммерсивные спектакли, балаганные представления и даже театр теней. Для детей проведут более 1,5 тысячи новогодних представлений с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Для посетителей всех возрастов подготовили более четырех тысяч различных мастер-классов — от ковки и резьбы по дереву до изготовления карнавальных масок и елочных игрушек.

«В этом году мы запустили специальную программу для семей мобилизованных и детей из новых регионов: экскурсии, мастер-классы, новогодние елки и другие активности», — добавил Мэр Москвы.

В ярмарочных павильонах гостям предложат приобрести памятные новогодние и рождественские сувениры, сладкие подарки и другие праздничные товары.

Спорт на свежем воздухе

Посетителям фестиваля рекомендуют брать с собой коньки. В этом сезоне катки зальют на 23 площадках.

Кроме того, на льду пройдут выступления лучших фигуристов, дискотеки от популярных диджеев и тренировки по фигурному катанию, керлингу и хоккею, которые проведут известные спортсмены.

Заняться зимними видами спорта также можно в столичных парках и на спортивных объектах. Например, в конноспортивном комплексе «Битца» организуют соревнования по лыжному бегу, забавы на катке, мастер-классы по фигурному катанию и семейные эстафеты.

Гостей ждет и обновленный каток стадиона «Авангард». Обширную развлекательную программу для детей и взрослых представят на катке «Мечтатели» на территории «Лужников».

На фестивальных площадках «Московских сезонов» открылись бесплатные каткиВ московских парках открылись катки с натуральным льдом

Гастрономическая программа

Гости фестивальных площадок смогут попробовать традиционные и оригинальные угощения.

«Путешествие будет не только познавательным и увлекательным, но и очень вкусным. На Тверской площади и других фестивальных площадках наливать ароматный чай по старинному московскому рецепту будут из настоящих пузатых самоваров. А угощать — московскими плюшками, ватрушками, сочниками и сайками на меду», — рассказал Сергей Собянин.

В меню фестиваля включили блюда традиционной русской кухни, например суп-ушник, щи в хлебе, гурьевскую кашу, расстегаи и пончики, гуся с яблоками, рагу из зайца, затируху по-купечески и другие угощения.

Для тех, кто любит готовить сам, шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы.

На фестивальных площадках будут работать павильоны «Миллион призов». Получить здесь сувениры с символикой проекта «Активный гражданин» смогут пользователи городских приложений.

«“Путешествие в Рождество” — добрая традиция, которая уже 10 лет объединяет и дарит тепло в самое холодное и промозглое время года. А сегодня это еще одна возможность поддержать наших ребят в зоне СВО и жителей новых регионов. Путешествие в Рождество начинается — в добрый путь!» — заключил Сергей Собянин.

