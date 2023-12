Собянин: Выводим больницу № 15 им. Филатова на новый уровень оказания медпомощи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Начался капитальный ремонт в терапевтическом корпусе № 4 городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«После завершения работ стационар получит полностью обновленные и переоснащенные отделения терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии, компьютерной томографии. Больница выйдет на совершенно новый уровень оказания медпомощи», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

ГКБ № 15 имени О.М. Филатова — один из крупнейших медицинских центров столицы. В ней расположены родильные дома, многопрофильный круглосуточный стационар, лечебно-диагностические службы и женские консультации. В сентябре здесь заработал флагманский центр, в котором скорую и неотложную помощь оказывают по новому стандарту.

В многопрофильных клиниках сконцентрирован уникальный врачебный опыт и научный потенциал. Для создания в городе инновационной медицинской инфраструктуры их модернизируют в первую очередь.

