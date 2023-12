«Снежный маршрут»: москвичей приглашают на зимнюю прогулку по ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

ВДНХ вместе с Главным ботаническим садом имени Н.В. Цицина Российской академии наук разработали «Снежный маршрут» для любителей зимних прогулок. В него вошли ландшафтный парк, достопримечательности Музейного города, катки на площади Промышленности и в парке «Останкино», а также Главный ботанический сад.

«В маршрут добавлено 28 живописных зимних площадок ВДНХ, парка “Останкино” и Главного ботанического сада. Прогулка займет не менее трех часов. Карту с отмеченными на ней основными локациями и интересными фактами можно скачать на сайте выставки или взять в инфоцентре», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Начать прогулку можно возле любого входа на ВДНХ и следовать по точкам в удобном порядке. На карте отмечены инфоцентры ВДНХ, маршруты электробусов, лыжни и точки общественного питания.

Одна из остановок «Снежного маршрута» — воздушная экотропа, расположенная в Шереметьевской дубраве. Там можно прогуляться на уровне крон деревьев, а вечером полюбоваться художественной подсветкой.

Еще одна точка — каток на площади Промышленности, который в этом сезоне отмечает 10-летний юбилей. Здесь можно покататься на коньках с видом на исторические павильоны и макет ракеты-носителя «Восток».

Гостей ВДНХ зимой приглашают посетить Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева и другие объекты Музейного города. Во время прогулки также можно зайти в дендрарий в Главном ботаническом саду. В нем собрано около тысячи разновидностей древесных растений, привезенных в Москву из разных точек планеты с умеренным климатом. Кроме того, здесь расположена Старая Фондовая оранжерея.

