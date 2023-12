«Роснефть» и LADA Sport ROSNEFT 17 декабря проведут на выставке «Россия» розыгрыш автомобиля

Source: MIL-OSI Russian Language News

В воскресенье ПАО «НК «Роснефть» и гоночная команда LADA Sport ROSNEFT в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ проведут розыгрыш автомобиля LADA GRANTA.

Розыгрыш пройдет при участии коллектива ведущих радиостанции «Европа Плюс» – «Бригада У», а также пилотов гоночной команды LADA Sport ROSNEFT – Максима Туриева и Леонида Панфилова. В ходе церемонии на сцене также выступит уникальная вокальная группа «Квартет Про» – один из проектов Фонда поддержки одаренных детей и молодежи «Белый пароход».

Акция «Выиграй автомобиль от команды LADA Sport ROSNEFT» стартовала 1 декабря. По условиям любой желающий может принять в ней участие и выиграть различные подарки, в том числе главный приз – автомобиль LADA GRANTA. Для участия в розыгрыше необходимо:

Получить специальную листовку, которая выдается с каждым чеком за оплату на АЗС «Роснефти» в Москве, во время хоккейных матчей на ЦСКА Арене или в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Посетить павильон «Роснефти» на ВДНХ 17 декабря, чтобы зарегистрироваться, подписать согласие на обработку персональных данных и поместить отрывную часть листовки в лототрон. Лично присутствовать во время розыгрыша призов, который состоится на Открытой сцене ВДНХ в этот же день с 18:30 до 19:30.

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT, активно участвуя в развитии российского автоспорта. Благодаря сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, стали доступны всем автомобилистам – заправить свою машину топливом Pulsar и приобрести моторное масло Rosneft Magnum Racing можно на АЗС Компании.

АВ павильоне Компании на ВДНХ в течение всего времени работы Международной выставки-форума «Россия» выставлен гоночный болид команды LADA Sport ROSNEFT – LADA Vesta SPORT TCR, мощностью 340 л.с. Также в уличной части экспозиции посетители могут посмотреть на авмтобиль LADA Niva Sport T2, который преодолел тысячи километров по спецучасткам ралли-марафона «Шелковый путь», и LADA Vesta Sportline SW Black – серийный автомобиль с форсированным 16-ти клапанным двигателем.

Любители кольцевых автогонок в павильоне «Роснефти» также могут попробовать себя за рулем самого быстрого автомобиля команды LADA Sport ROSNEFT в реалистичном симуляторе на виртуальной копии кольцевой трассы, лично познакомиться с гонщиками команды LADA Sport ROSNEFT и узнать об истории их успеха «из первых рук».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

