Рейтинговое агентство RAEX повысило ESG-рейтинг МКБ до уровня AA[esg]

Рейтинговое агентство RAEX повысило ESG-рейтинг МКБ (Московского кредитного банка) до уровня AA[esg]. Банк набрал 78 баллов из 100 возможных по итогам оценки социального, экологического и управленческого блоков.

Аналитики RAEX отмечают, что в МКБ используют взвешенный подход к управлению рисками, и банк занимает лидирующие позиции в области экологического, социального инвестирования и финансирования.

Экологические показатели МКБ существенно улучшились по сравнению с прошлым годом с 69,2 [A] до 77,9 баллов [A] за счет реализации лучших практик по использованию водных и энергетических ресурсов и нивелирования рисков, связанных с загрязнением окружающей среды.

К ключевым факторам, влияющим на уровень рейтинга, стал высокий уровень детализации и прозрачности раскрываемой нефинансовой отчетности. МКБ первым среди банков опубликовал расчет углеродного следа своего корпоративного кредитного портфеля по признанному в мире стандарту учета и отчетности о выбросах парниковых газов для финансовой отрасли PCAF.

В этом году банк также активно развивал социальные внутренние и внешние инициативы, поэтому значение оценки в социальном блоке было повышено с 69,0 [A] до 77,2 [A] баллов.

Наибольший балл был получен за блок корпоративного управления (G) 79,0 [AA] за счет предусмотрительного подхода к управлению рисками, развитых антикоррупционных и антимонопольных практик и налоговой дисциплины.

