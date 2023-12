Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Фото из личного архива Сергея Николенко

На Yandex ML Prize 2023 было подано более 200 заявок в шести номинациях, одна из них — «Преподаватели ML» — в этом году вручается впервые, ее единственным лауреатом стал преподаватель СПбГУ Сергей Николенко.

«Мой путь в машинное обучение начался с преподавания. Еще, кажется, в 2006 году я впервые прочитал курс машинного обучения в Computer Science Club при ПОМИ РАН, когда и сам еще не так много знал о предмете; курс был очень смешной, но это было начало. А сейчас у меня сложился курс, полную версию которого я читаю в СПбГУ, четыре семестра лекций (около 60 лекций по полтора часа), которые начинаются с теоремы Байеса и заканчиваются самыми последними новостями (в этом году закончили на GPT‑4 и трудностях AI alignment). Так что преподавание со мной всю жизнь, мне кажется, что это важная часть того, кем я себя считаю», — отметил Сергей Николенко.

Премия «Яндекса» в области машинного обучения вручается с 2019 года. За это время ее лауреатами стали 39 молодых исследователей и научных руководителей. Yandex ML Prize охватывает исследователей, научных руководителей и преподавателей в области машинного обучения из 11 стран — России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На участие в конкурсе также могут подавать заявки студенты специалитета, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры вузов или научно‑исследовательских институтов, которые занимаются исследованиями в области машинного обучения: компьютерного зрения, информационного поиска, обработки естественных языков и машинного перевода или распознавания и синтеза речи, а также генеративных моделей.

«Такие награды важны по двум причинам: во‑первых, они могут мотивировать людей оставаться в науке или, соответственно, в преподавании, а во‑вторых, они дают поводы к тому, чтобы продвигать свою деятельность на более широкую аудиторию. Но первая причина, конечно, важнее: я‑то уже вряд ли уйду из науки, а для “юноши, обдумывающего житье”, всякий аргумент может стать решающим», — добавил доцент СПбГУ Сергей Николенко, лауреат международной премии Yandex ML Prize.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI