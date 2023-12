Премьерный показ: каким стал Театр эстрады после реставрации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В граните, мраморе и стекле, будто в парадном костюме, — Московский государственный театр эстрады вновь приветствует своих зрителей на Берсеневской набережной. Комплексная реставрация исторического здания длилась четыре года, и в октябре 2023-го театр открыл свои двери.

В Дом на набережной, построенный в 1930-е годы по проекту архитектора Бориса Иофана, театр переехал в 1961-м и расположился в клубе, изначально предназначенном для членов правительства. За долгие годы здание обветшало, а реставраторы советского периода не сохранили его первоначальный облик. Перед современными мастерами стояла сложная задача: вернуть объекту тот вид, который задумал Иофан, и при этом сделать его функциональным, соответствующим требованиям XXI века.

Корреспонденты mos.ru побывали в обновленном Театре эстрады и встретились с авторами проекта реставрации — главным архитектором Константином Костюхиным, а также научным руководителем и главным инженером Сергеем Куминовым, которые стали лауреатами конкурса «Московская реставрация — 2023». Рассказываем, почему в зрительном зале стало меньше кресел, на чем держались колонны фасадного портика и в чем секрет купола фойе.

От колонн до окон

Московский театр эстрады на Берсеневской набережной виден издалека — с Патриаршего и Большого Каменного мостов. Особенно выделяется яркая разноцветная афиша на фоне розоватых колонн и окна во всю стену, которые вечером заиграют огнями. С колоннами и окнами связана целая история.

«Под гранитной облицовкой колонн портика оказалась пустота: бетон разрушился, арматура проржавела. Выяснилось, что колонны много лет держались только на граните. Это прочный материал, хорошо реагирующий на сжатие. Но, конечно, так не должно быть. Поэтому мы воссоздали бетонные основы, а трещины и сколы на камне заделали специальным составом», — говорит научный руководитель и главный инженер проекта Сергей Куминов.

Окна и вовсе были замурованы. Об их существовании реставраторы узнали, подняв чертежи Бориса Иофана. «Именно проемы во всю стену, по его задумке, подчеркивали стиль конструктивизма: железобетон, стекло, четкие линии, много света», — объясняет главный архитектор проекта Константин Костюхин. Мастерам удалось вернуть первоначальный облик фасада.

Кстати, оба специалиста — представители петербургской школы реставрации. Реконструированный ими театр получился рафинированным, отшлифованным, продуманным до мелочей.

«У реставрации нет привязки к городу. Для меня, как и для моих коллег, не существует разницы, где работать: в Санкт-Петербурге, Москве или Севастополе. Главное, что мои профессиональные знания могут пригодиться именно на этом объекте. В столице нашей родины я больше 10 лет, отреставрировал около 20 проектов. В их числе фонтаны на ВДНХ, Никольские торговые ряды, Театр на Бронной, театры “Модерн”, “Современник”», — отмечает Сергей Куминов.

Бутафорская лепнина и зеркальная люстра

Мы заходим внутрь через застекленные двери и попадаем в фойе первого этажа. Здесь купольный потолок, гладко-розовый, как шелк, он украшен орнаментом в виде цветов в ромбах, присущим стилю сталинского ампира. Сначала кажется, что это лепнина.

«Переходы от теплых оттенков к холодным в рисунке делают его объемным, выпуклым, а также визуально углубляют купол, хотя на самом деле он почти плоский. Орнамент мы обнаружили случайно, во время расчистки старого штукатурного слоя, и очень удивились: информации о росписи нигде не было. Согласовали находку в Департаменте культурного наследия и приступили к восстановлению потолка», — рассказывает Константин Костюхин.

С купола свисает зеркальная люстра из стекла и латуни. Она как газовый шарфик: придает шарм, но не затмевает образ, не перетягивает на себя внимание с орнамента.

Все стены в фойе окрашены в бежевые тона, а колонны выполнены из натурального мрамора. Поскольку цвет интерьера, задуманный Иофаном, не сохранился, реставраторы взяли за основу оттенок восстановленного купола.

Поднимаемся по лестнице в фойе второго этажа. Ступеньки мраморные. Там, где обнаружились утраты, мастера восполнили их вставками из такого же камня. Получился эффект целостности. «Теперь даже профессионал не найдет, в каком месте пришлось добавлять материал», — смеется Сергей Куминов.

Паркет в фойе собрали из дуба и восстановили исторический рисунок: коричневая клетка на бежево-золотистом фоне.

Красный, золотой, модный

По словам собеседников mos.ru, когда они приступили к реставрации театра, в самом плачевном состоянии находился зрительный зал.

«Все системы — электричество, вентиляция, пожарная безопасность — были либо изношены, либо не работали. К тому же механизмы подъема сцены давно устарели. Мы заменили их на автоматизированные, которыми можно управлять с пульта», — говорит Сергей Куминов.

Кроме того, в зале установили бесшумные осветительные приборы с функцией дистанционного управления лучом и плавным затуханием света, а также светодиодный экран высокого разрешения.

При этом кресел в зале стало меньше: 1009 вместо 1300. Таковы сегодняшние требования пожарной безопасности: нужно выдерживать определенную дистанцию между людьми. Да и сидеть теперь стало намного удобнее.

Зрительный зал «одели» в новое алое «платье» с золотыми «брошками»-барельефами вдоль балконов. Сначала реставраторы предполагали, что они покрыты сусальным золотом, но потом выяснилось, что это поталь (его имитация). Именно такой вариант и восстановили. На потолке — желтая антипожарная и звукоотражающая ткань, прикрывающая купол.

«До реставрации там тоже была ткань. Когда мы ее сняли, увидели, что купол находится в деструктивном состоянии. Нам крайне не хотелось демонтировать исторический штукатурный слой, но пришлось. К счастью, сама железобетонная конструкция потолка оказалась неповрежденной», — делится Константин Костюхин.

Цвета зрительного зала сочетаются с панно 50-х годов над сценой. Оно выполнено в технике темперной живописи: золотистый герб СССР, красные флаги справа и слева от него. На картине надпись: «Слава советскому народу». В верхней части — вентиляционные решетки в виде растительного орнамента.

Мастера провели расчистку, обеспыливание и антисептирование, укрепили основание картины, затем, штрих за штрихом, восстановили недостающие фрагменты рисунка.

«Нам удалось не только возродить идею Бориса Иофана, но и сделать зрительный зал комфортным, современным, технологически оснащенным», — резюмирует главный архитектор.

Реставраторы — на авансцене

Театр эстрады в составе Дома на набережной стал одним из лучших проектов по итогам конкурса «Московская реставрация — 2023». Сергей Куминов и Константин Костюхин в свойственной им интеллигентной манере отзываются о своей победе без пафоса, но с чувством достоинства.

«Мы никогда не стремились к этому, просто делали свою работу, потому что любим архитектуру и реставрацию. Но, разумеется, тот факт, что наш труд отметили и оценили, очень важен», — отмечает Константин Костюхин.

А по словам Сергея Куминова, высокая оценка — стимул творить дальше. «Мы понимаем, что сделали свою работу хорошо, и постараемся в будущем соответствовать», — говорит он.

Сергей Собянин — о реставрации уникальных исторических зданий московских театровСергей Собянин рассказал, какими стали «Современник», «Табакерка», «Уголок дедушки Дурова», «Геликон-опера» и другие театры после реконструкцииИстория сквозь призму современности: как изменился Театр на Бронной после реставрации

