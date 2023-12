Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Волгограде состоялась итоговая сессия «Среда власти: практика взаимодействия участников федерального проекта „Содействие занятости“». Политехнический университет на мероприятии представляла директор Центра развития дополнительного образования Марина Беляева.

На сессию приехали более 120 руководителей ведущих центров дополнительного профессионального образования из 37 субъектов РФ. Они приняли участие в акселераторе карьерных смыслов, мастер-классе по проектированию программ, а также круглом столе, посвящённом образовательным программам по приоритетным направлениям подготовки специалистов. Успешными кейсами поделились университеты, имеющие программы дополнительного профессионального образования с участием большого количества промышленных партнёров и высокими показателями трудоустройства.

Программа мероприятия включила в себя несколько тематических треков, в рамках которых обсуждались вопросы региональной идентичности рынка труда, актуальность подготовки кадров для рабочих профессий, а также контрольно-надзорная деятельность в рамках проекта «Содействие занятости».

«Современная система дополнительного профессионального образования должна опираться на приоритетные направления развития экономики, — считает Марина Беляева. — Проектирование программ в партнёрстве с ключевыми промышленными предприятиями регионов способствует развитию человеческого капитала страны и позволяет учебным заведениям создавать более актуальные и практико-ориентированные программы. Такие мероприятия позволяют вести прямой диалог с коллегами, работодателями и делиться передовым опытом в реализации программ дополнительного профессионального образования».

