Политех на международном конгрессе «Африка ищет решения»

С 11 по 15 декабря политехники приняли участие в международном конгрессе «Африка ищет решения». В Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины собрались делегаты из более чем 25 государств.

Со стороны Африки прибыли более 100 руководителей ведущих вузов, представители исполнительной и законодательной власти, крупного бизнеса. В их числе министр высшего образования, развития науки и технологий Зимбабве Мурвира Амон, министр природных ресурсов Нигерии Оладеле Олаке, заместитель министра нефти и минеральных ресурсов Египта Алаа Хашаб.

СПбПУ представляли помощник проректора по международной деятельности Павел Неделько, руководитель проектного офиса Российско-африканского сетевого университета (РАФУ) Максим Залывский, доценты Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Того Исса, Наталья Брайла и доцент Высшей школы производственного менеджмента Ирина Зайченко. А также студенты из Алжира, Уганды, Ботсваны, Замбии, Марокко, Египта, Анголы, Эфиопии и других стран.

Работа с иностранными студентами и аспирантами сопряжена, в первую очередь, с выстраиванием грамотных коммуникаций. Важно знать особенности исторического, культурного, религиозного развития той или иной страны. Посещение подобных мероприятий позволяет лучше понять специфику работы с иностранцами студентами и аспирантами , — отметила Ирина Зайченко.

Иностранные студенты Политеха также поделились своими впечатлениями о прошедшем конгрессе.

Студент подготовительного факультета из Алжира Буджена Мохамед: На мероприятии эксперты разбирались в проблемах Африки и познакомились со разнообразными мнениями о возможности российского инвестирования, чтобы улучшить ситуацию и наметить правильный путь для обеспечения лучшего будущего африканского континента .

Аспирант Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Ауду Белло: Участие в конгрессе стало редкой возможностью пообщаться и выслушать различные мнения о разработках недр Африки, проблемах и стратегиях развития, способствующих повышению уровня благосостояния в странах континента .

Мусса Исмаэл Диоманде: Я благодарен Высшей школе производственного менеджмента и её директору Ольге Калининой за приглашение на форум. В период работы над диссертацией, посвящённой разработке концепции социально-экономического развития Кот-д’Ивуара, для меня очень важно участие в подобных мероприятиях, где можно получить самую актуальную информацию и задать интересующие меня вопросы спикерам. Помимо этого, мне было очень приятно встретиться и пообщаться с аспирантами других вузов из моей страны .

Максим Залывский подвёл итог мероприятия: На конгрессе “Африка ищет решения” мы ещё раз убедились в том, что африканскому континенту на современном этапе развития остро необходимы новые профессиональные кадры, обладающие современными компетенциями в области инженерных, технических наук и, в частности, специалисты для поиска и разведки полезных ископаемых. Была подчёркнута важность организации академического обмена с Россией молодыми исследователями и студентами, которые могут получать у нас в стране все необходимые для работы в своих африканских странах знания и навыки. Россия готова поделиться не только лучшими практиками подготовки высококвалифицированных специалистов, но и реальным опытом эффективного управления индустриальными предприятиями, в том числе минерально-сырьевого сектора, перерабатывающими комбинатами. В этой связи также была особо подчёркнута значимость выстраивания сотрудничества с африканскими странами по трём направлениям — академическому, индустриальному и на уровне государственных структур. Именно такой подход является наиболее эффективным для достижения реальных позитивных результатов в российско-африканском сотрудничестве в сфере высшего образования и науки .

