Подписано первое соглашение о сотрудничестве НИУ ВШЭ с чилийским вузом

Стороны планируют развивать сотрудничество в области экономических, компьютерных, гуманитарных, социальных наук и востоковедения. Соглашение также предусматривает обмен студентами, преподавателями и сотрудниками, совместные исследовательские проекты, участие в семинарах и академических встречах в России и Чили, подготовку образовательных программ, взаимное использование учебных материалов. Университет Адольфо Ибаньеса — один из ведущих вузов страны, образованный на базе бизнес-школы с 70-летней историей. UAI входит в топ-30 рейтинга QS Latin America and the Caribbean. В вузе на семи факультетах обучается более 10 тыс. студентов. Совместные проекты с ведущими университетами Республики Чили представители НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обсуждают в рамках масштабной академической миссии в странах Латинской Америки. В ходе визита делегация Вышки также провела переговоры с представителями других ведущих чилийских вузов: Папского католического университета Чили (Pontificia Universidad Católica de Chile, UC) и Андского университета (Universidad de los Andes, UANDES). Папский католический университет Чили, основанный в 1888 году, является лучшим на континенте по версии рейтинга THE Latin America Rankings 2023 и находится на второй позиции по версии QS Latin America and the Caribbean. Вуз развивает исследовательскую деятельность в различных областях знаний. В нем обучается более 33 тыс. студентов. Андский университет основан в Сантьяго в 1989 году, в настоящее время в нем обучается более 11 тыс. студентов. Вуз находится на 51-й строчке в рейтинге QS Latin America and the Caribbean и на 41-й позиции в рейтинге THE Latin America Rankings 2023.

Анна Тышецкая Директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург «Подписанное соглашение о намерениях — важный шаг для закрепления договоренностей, достигнутых в ходе встреч с нашими латиноамериканскими коллегами. Университет Ибаньеса, как и Высшая школа экономики, — это университет, который обладает развитой сетью партнеров в Латинской Америке, и сотрудничество с ним открывает для нас большие возможности взаимодействия с вузами этого региона».

Клаудио Осорио Проректор кампуса UAI в Винья-дель-Мар «НИУ ВШЭ — первый российский вуз, с которым Университет Адольфо Ибаньеса заключил соглашение. В нашем вузе много времени отводится испанскому языку, но мы готовы заниматься и русским языком. И мы уже понимаем, как это можно сделать при помощи наших новых партнеров из Высшей школы экономики».

