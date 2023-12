Подведены итоги Национальной проектной школы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management

9-10 декабря 2023 года в Государственном университете управления состоялся финал Национальной проектной школы.

Целью проекта является развитие компетенций в области проектного управления у студентов российских вузов, популяризация проектного управления и формирование профессиональной молодежной среды для обмена мнениями, знаниями и опытом по лучшим практикам управления проектами.

Изначально проект носил региональный характер и реализовывался ЯрГУ им. П.Г. Демидова совместно с Ярославским отделением ПАО Сбербанк при методологической поддержке Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» для студентов ЯрГУ. За 5 сезонов реализации в школе было обучено 150 студентов. В 2023 году данный проект получил развитие и масштабирование. В проект со стороны организаторов добавились Государственный университет управления, Молодёжная ассоциация управления проектами Young Crew Sovnet Russia и Московский банк ПАО Сбербанк, а участниками школы смогли стать студенты всех российских вузов, в результате чего проект получил статус национального.

Обучение стартовало 2 ноября и состояло из двух модулей.

Теоретический модуль был реализован онлайн с применением дистанционных технологий в синхронном режиме. Всего было рассмотрено 11 тем, включая: «Дизайн-мышление. Идея проекта», «Национальные особенности управления проектами в России», «Инновационные проекты и работа со стейкхолдерами», «Инструменты/сервисы совместной работы для управления задачами и проектами» и другие. Для доступа к практическому модулю командам надо было пройти тестирование и записать мотивационное видео. В теоретическом модуле приняли участие 134 студента из 17 российских вузов.

Практический модуль в очной форме прошёл в Москве и состоял из двух частей. Первой стала деловая игра «Разработка IT-продукта в Agile», которая была проведена на площадке ГУУ. Второй была защита проекта, разработанного студенческими командами в процессе обучения в школе. Защита состоялась в павильоне «Сбера» на ВДНХ. В практический модуль прошли 45 студентов из 7 вузов России.

В состав экспертов для оценки проектов вошли:

— Брюханов Дмитрий Юрьевич – проректор Государственного университета управления, к.э.н., доцент, сертифицированный специалист по управлению проектами IPMA (Level D);

— Чистяков Михаил Валерьевич – первый проректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, к.ф.-м.н., доцент;

— Шилов Андрей Владимирович — советник председателя Московского банка вице президента ПАО «Сбербанк»;

— Панова Ольга Михайловна — руководитель проектов GR в малом бизнесе Московского банка ПАО «Сбербанк»;

— Воронцов Денис Евгеньевич — заместитель руководителя корпоративного проектного офиса исполкома Общероссийского Народного Фронта, сертифицированный руководитель проектов по международным стандартам IPMA, LEAN 6sigm и Agile;

— Старкова Наталья Алексеевна — руководитель стратегического проекта «Стартап-сфера» ЯрГУ им. П.Г. Демидова, к.э.н., зав. кафедрой управления и предпринимательства ЯрГУ им. П.Г. Демидова, сертифицированный специалист по управлению проектами IPMA (Level D);

— Халимон Екатерина Андреевна — заместитель зав. кафедрой управление проектом ГУУ, к.э.н., доцент, эксперт Агентства Стратегических Инициатив (АСИ), сертифицированный управляющий проектами (Certified IPMA, Level B);

— Григорян Ара Шагенович — председатель правления Молодёжной ассоциации по управлению проектами Young Crew Sovnet Russia, менеджер по развитию бизнеса в компании Nestle, приглашённый преподаватель НИУ ВШЭ.

На суд экспертов были представлены разнообразные проекты, включая многофункциональный помощник в области финансов, чат-бот для доставки еды по университету, мобильное приложение для знакомств, электронный журнал посещаемости и другие.

Победители:

1 место – проект «FoodFate» – сервис, позволяющий заказывать и оплачивать онлайн нереализованную готовую продукцию заведений общественного питания (Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова);

2 место – проект «Чат-бот для логистических компаний», предназначенный для оптимизации коммуникаций транспортно-логистической компании и клиента (Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина);

3 место – проект «Разработка платформы для организации проектной деятельности в университете» с использованием гибких технологий и инструментов искусственного интеллекта (Марийский государственный университет).

Национальная проектная школа стала эффективным дополнительным инструментом для формирования федеральной площадки по организации, координации и сопровождении проектного обучения в России, которым активно занимается Государственный университет управления совместно с множеством партнёров и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

